Ola de frío ártico en Estados Unidos: autoridades advierten de temperaturas de hasta -50ºC

BBC Mundo

29.01.2019

Estados Unidos se prepara para la llegada de la ola de frío ártico extremo que afectará esta semana al país.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) informó que algunos estados podrían sufrir el aire más frío en una generación.

El organismo aseguró que a partir de este martes los vientos helados afectarán con "temperaturas peligrosas" el Medio Oeste del país.

A frigid arctic air mass is expected to spread across much of the north central and northeastern U.S. this week. These are the coldest wind chill values expected over the next several days. Check forecasts from your local NWS office for details specific to your area. pic.twitter.com/zqsMZxPK7L