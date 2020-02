Oscar 2020: ¿Qué película ganará? ¿Cuál debería ganar? ¿Cuál puede dar la sorpresa?

Desarrollo Internet

09.02.2020

En un año especialmente bueno para el cine, según han reseñado expertos, la competencia en los premios Oscar está reñida.

La 92ª edición de los galardones se celebra este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con 9 largometrajes compitiendo en la categoría de mejor película.

Alrededor de 9.000 miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a sus favoritos.

Aunque surgieron cuestionamientos sobre la falta de diversidad entre los nominados, las producciones que compiten en el apartado a mejor largometraje se han llevado muy buenos comentarios en general.

Joaquin Phoenix está nominado por su papel en "Joker".

La estremecedora Joker, nominada a mejor película, encabeza las nominaciones al competir en 11 categorías.

The Irishman ("El irlandés"), "1917" (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood") le siguen con 10 nominaciones cada una.

Una de las sorpresas son las 6 nominaciones que recibió la película surcoreanaParasite ("Parásitos"), que compite en las principales categorías.

¿Qué película ganará? ¿Quién debería ganar? ¿Cuál puede ser la sorpresa?

Hicimos esas tres preguntas a dos críticos de cine y un corresponsal de entretenimiento de la BBC que ha cubierto los Oscar por 17 años.

Aquí sus respuestas:

¿Qué filme cree que ganará el Oscar a la mejor película y por qué?

"1917" ha sido aclamada por su virtuosismo técnico.

Caryn James, crítica de cine y televisión para BBC Culture

Solamente hay tres películas en seria disputa: "1917", Parasite ("Parásitos") y Once Upon a Time in... Hollywood ("Érase una vez en... Hollywood").

Mi apuesta es que ganará "1917".

Es más que una obra técnica, aunque el virtuoso trabajo de cámara ayudará a sus posibilidades. Es emocionalmente resonante y el tipo de película sobre heroísmo que a los miembros votantes parece gustarles.

Creo que "Parásitos" ganará en la categoría de mejor película internacional (antes llamada de habla no inglesa) en lugar de en la categoría de mejor película. Pero no descartaría que "Érase una vez..." irrumpa y gane.

Nicholas Barber, crítico de cine para BBC Culture

Va a estar reñido este año: "1917", "Érase una vez en Hollywood" y "Parásitos" podrían todas ganar.

"1917" es actualmente la favorita y sería una selección más segura; en última instancia, es un filme de guerra conservador y tradicional hecho con una técnica novedosa.

Pero creo que "Érase una vez en Hollywood" podría vencerle. Es una película que se centra en crear fetiches y glamur alrededor de Hollywood, y de eso se tratan los premios Oscar también.

Colin Paterson, corresponsal de entretenimiento de la BBC

"1917". Ganó como mejor película en los premios del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés), los únicos galardones que utilizan el mismo sistema de votación para esa categoría que los premios Oscar. Ocho de los últimos 10 ganadores en los PGA repitieron victorias en los Oscar.

¿Qué película debería ganar en su opinión y por qué?

Caryn James

Este ha sido un año fuerte y hay una lista de filmes que me encantaría ver ganar: "1917", "Parásitos", "El irlandés" (The Irishman) o "Historia de un matrimonio" (Marriage Story), todas hechas bellamente y reveladoras de formas muy diferentes.

Pero "1917" se quedó más en mí y creo que debería ganar. Que el espectador fuese puesto bajo la perspectiva de esos soldados fue una experiencia visceral que requirió de una dirección, cinematografía e interpretación extraordinarias.

El director Bong Joon-ho ya fue reconocido con la Palma de Oro en Cannes por "Parasite".

Nicholas Barber

"Parásitos" debería ganar. En parte, porque es la más emocionante y la más aclamada por la crítica entre los nominados y en parte porque sería una selección más atrevida y más progresista.

Las nominaciones a los Oscar fueron cuestionadas y criticadas por tener tantos actores de raza blanca y tantos directores hombres nominados, pero si "Parásitos" ganara como mejor película esto probaría que la Academia no es tan retrógrada.

Por el bien de la credibilidad de los Oscar, deberían votar por esta película.

De igual modo, la mayoría de las nominadas a mejor película son producciones ambientadas en el pasado, así que sería bueno reconocer a una película que aborda los problemas actuales.

Colin Paterson

"Parásitos" por una sencilla razón: fue la película que más disfruté.

Scarlett Johansson está nominada en dos categorías diferentes de interpretación por dos papeles distintos.

¿Qué sorpresas podría haber en estos premios?

Caryn James

Sería una sorpresa grande si en las categorías de interpretación no ganaran Joaquin Phoenix (Joker), Renée Zellweger ("Judy"), Laura Dern ("Historia de un matrimonio") y Brad Pitt ("Érase una vez... en Hollywood").

Estos actores han ganado en cada premiación que antecede a los Oscar, así que sería impactante si alguien diferente fuese reconocido. Pero es lo que hace que ver los Oscar sea divertido.

Sería una sorpresa que Brad Pitt no ganara como mejor actor secundario, de acuerdo a la crítica de cine Caryn James.

Nicholas Barber

Creo que es un año bastante predecible. En la mayoría de las categorías, parece obvio quién ganará porque ya han ganado tantos premios en diferentes ceremonias de premiación.

El único resultado emocionante sería que "Parásitos" ganara como mejor película. No sería una absoluta sorpresa, hay de hecho un chance justo de que pase.

Pero sería radical porque sería la primera película de habla no inglesa que es reconocida en esa categoría.

Colin Paterson

El año pasado la actriz que había ganado en todos los premios estadounidenses previos perdió en los Oscar (Glenn Close).

No podría volver a ocurrir con Renée Zellweger, ¿verdad? Probablemente no. Es la favorita para ganar por su papel de Judy Garland, pero los sueños de Charlize Theron o Scarlett Johansson podrían hacerse realidad.