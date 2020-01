Ozzy Osbourne: La amarga confesión del rockero al revelar que tiene mal de Parkinson

BBC Mundo

22.01.2020

Ozzy Osbourne decidió cortar con los muchos rumores sobre su salud y sorprendió con una amarga confesión.

El Príncipe de las tinieblas reveló tiene mal de Parkinson y dolores en los nervios después de una cirugía que tuvo que realizarse el año pasado.

"Fue el peor, más largo, más doloroso y miserable año de mi vida", dijo el legendario exvocalista de Black Sabbath en una entrevista con el programa Good Morning America de la cadena estadounidense ABC.

Osbourne, de 71 años, contó que en la actualidad tiene que vivir medicado y que por la intervención quirúrgica a la que fue sometido, tiene problemas en las extremidades.

En febrero del año pasado, el músico sufrió una caída en el baño de su casa en la que se lesionó gravemente el cuello y por la que tuvo que ser operado.

"Recuerdo estar tirado allí pensando: 'bueno, ya está'", relató.

Después vino el diagnóstico del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y produce trastorno de movimiento y otros males.

La actualidad

"No soy bueno con los secretos", dijo el vocalista al momento de revelar sus problemas de salud.

El rockero buscará ayuda médica en Suiza.

Osbourne reconoció sentirse afortunado de poder ir al extranjero para visitar diferentes médicos, pero agregó que le resultó muy difícil evitar no confesar su condición.

"Ocultar algo así es difícil. Nunca te sientes bien, te sientes culpable", indicó.

El músico tuvo que suspender sus actuaciones en abril pasado por las complicaciones de su salud.

Y contó que no sabe si los dolores que ahora padece son por el Parkinson o sus problemas de nervios producto de su caída y posterior cirugía.

"Me cuestaesperar a estar lo suficientemente bien como para volver al ruedo, eso es lo que me está matando", confesó.

El músico señaló que, para él, subir al escenario es su "verdadera droga".

"Esa es mi droga hoy. Ya probé toda la otra basura, lo dejé en el camino, y sobreviví", indicó.

A finales de la década del 60, Osbourne fundó Black Sabbath y permaneció en esa banda hasta la década del 80 para iniciar su carrera como solista.

También es conocido como "El padrino del heavy metal" y tiene su espacio en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

"No es una sentencia de muerte"

Ozzy estuvo acompañado por su esposa durante la entrevista televisiva en la que contó su enfermedad.

Sharon Osbourne, quien también es manager del rockero, señaló que el mal de su pareja "no es una sentencia de muerte".

"Pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. Y es como si tuvieras un buen día, luego otro, y después uno realmente malo".

Ambos tienen planeado un viaje a Europa para que Osbourne pueda recibir tratamiento avanzado.

"Hemos llegado a un punto en este país donde no podemos ir más allá porque tenemos todas las respuestas que podemos obtener aquí, así que en abril vamos a visitar a un profesor en Suiza que se especializa en que el sistema inmunológico esté óptimo".

Ozzy añadió que, pese a su difícil último año, no se ha rendido y que volverá a los escenarios.

"Aún no he terminado y no voy a irme todavía".