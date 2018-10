Por qué cerrar las apps que no usamos NO te ayuda a ahorrar batería en tu celular

BBC Mundo

Si tienes un smartphone, es probable que más de una vez hayas cerrado bruscamente las aplicaciones que no utilizas. Es tan fácil como deslizar el dedo a través de la pantalla para que desaparezcan como por arte de magia. Es casi automático.

¿Por qué lo hacemos? Puede resultar molesto tener demasiadas aplicaciones abiertas. Además, se dice que esas apps gastan batería aunque no las estemos usando y que, por lo tanto, es mejor que las cerremos rápidamente.

Pero los diseñadores de Apple y Android no están de acuerdo.

Según los ingenieros, cerrar las aplicaciones en segundo plano (así se les denomina a esas apps que no usamos en el momento) no sirve para evitar gastar batería.

De hecho, cerrarlas de repente puede tener el efecto contrario y hacer que, al final, nuestro teléfono consuma más energía por culpa de ese proceso.

Mucha gente lo sigue haciendo, pero el vicepresidente de ingeniería de Android -uno de los miembros fundadores del equipo de Android en Google- Hiroshi Lockheimer, lo dijo en Twitter hace tiempo.

El ingeniero dijo que hacerlo "incluso puede empeorar las cosas", pues al intentar engañar al algoritmo se puede dañar el sistema.

@pierce @mcwm @MarcusDPK @qz could very slightly worsen unless you and algorithm are ONE (you kill something, system wants it back etc)