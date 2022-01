Por qué ómicron tiene efecto más grave en EE.UU. que en Europa y Sudáfrica

Para países como Italia, Francia y Reino Unido, el número de pacientes hospitalizados es más bajo que en oleadas anteriores. Pero no es el caso de EE.UU., que tiene una "tormenta perfecta" en la que entran en juego varios factores.

17.01.2022

Aunque la variante ómicron se extiende por todo el mundo, los funcionarios de salud pública de algunos países se han dado cuenta de que, en la mayoría de los casos, la cantidad de pacientes hospitalizados con covid-19 sigue siendo significativamente menor que en oleadas anteriores de la pandemia.

Pero no es el caso de lo que está sucediendo en EE.UU., donde el número de pacientes hospitalizados por el coronavirus ha alcanzado niveles récords. Según datos oficiales del país, 151.354 personas fueron hospitalizadas con el virus al 14 de enero, superando el récord establecido en enero de 2021.

El país vecino Canadá también ha sufrido, en menor medida que EE.UU., un avance de la pandemia en los últimos días.

¿Qué hay detrás de la diferencia entre la experiencia de América del Norte con la ola actual y lo que ha sucedido en Sudáfrica y Europa hasta ahora?

Para los expertos entrevistados por la BBC, EE.UU. parece estar viviendo una "tormenta perfecta" de la pandemia, con menos personas vacunadas, equipos sanitarios agotados, el invierno, la presencia de la variante delta (más grave) mientras ómicron se propaga rápidamente; además de las dificultades de acceso a las unidades de salud y una población con niveles alarmantes de obesidad e hipertensión que aumentan las posibilidades de tener covid grave.

¿Qué muestran los números de EE.UU.?

Comencemos con este gráfico que compara cuántas personas en varios países estuvieron en el hospital con covid-19 durante la pandemia. La comparación se ha ajustado para tener en cuenta el tamaño de la población y representa una proporción del número de pacientes hospitalizados infectados por millón de habitantes.

Los distintos picos representan momentos en que cada nación ha sido golpeada por una nueva ola de covid, incluido el brote inicial y la afluencia de pacientes hospitalizados, el aumento del invierno pasado (en el hemisferio norte) o el pico de verano causado por la variante delta.

La línea verde, por ejemplo, muestra lo mucho que se vio afectada Italia tanto al comienzo de la pandemia como el año pasado, alcanzando un máximo de 638 pacientes infectados por un millón de habitantes el 23 de noviembre de 2020.

En el lado derecho del gráfico, todos los países experimentaron un gran aumento de pacientes hospitalizados infectados con covid debido a la variante ómicron. Lo interesante, sin embargo, es comparar la tasa que cada país está alcanzando actualmente con los picos anteriores.

Para Italia, Francia y Reino Unido, vemos que el número de pacientes hospitalizados con covid sigue siendo mucho más bajo que en oleadas anteriores. En Reino Unido, 286 pacientes con coronavirus por millón estaban hospitalizados al 13 de enero de 2022. Hace poco menos de un año, la proporción era de 576 por millón.

En Francia, la proporción se situó en 369 por millón para el 16 de enero 2022, en comparación con un máximo de 490 en noviembre de 2021.

En los EE.UU, por otro lado, 455 pacientes estadounidenses con covid-19 por millón de personas fueron hospitalizados al 14 de enero de 2022, superando el pico anterior de 400 por millón establecido el 14 de enero de 2021.

De manera similar, los datos muestran que en Canadá, 242 personas fueron hospitalizadas por millón al 16 de enero de 2022, en comparación con los picos anteriores de 118 en abril y 128 en enero del año anterior.

¿Cuál es el impacto de la ola actual en los hospitales de EE.UU.?

Los hospitales de los EE.UU. han informado que el aumento de pacientes infectados ha aumentado en gran medida la presión sobre las instalaciones que ya estaban abrumadas por la pandemia.

Juan Reyes, director de medicina hospitalaria de la Universidad George Washington en Washington DC (que tiene una de las tasas más altas de ingresos hospitalarios per cápita), dijo que este aumento "ha sido mucho más difícil" que los anteriores.

"El desafío al que nos enfrentamos ahora es que está sucediendo a un volumen mayor y la estructura es un poco más delgada", le dijo a la BBC. "La diferencia ahora es que hay mucho cansancio, en los profesionales de la salud y en la población en general".

Médicos reportan frecuencia de jóvenes hospitalizados con covid-19 que además eran obesos.

Lewis Rubinson, director médico del Morristown Medical Center en Nueva Jersey, dijo que el aumento actual en las admisiones "es aproximadamente el doble" que su récord anterior en el invierno de 2020, a pesar de las infecciones menos graves entre los pacientes.

Atribuyó el creciente número de infecciones en parte al aumento de las pruebas que se realizan a todos los que llegan al hospital por cualquier motivo. En EE.UU., Reino Unido y Canadá, a los pacientes recién ingresados se les hace la prueba de covid-19 independientemente de lo que los trajo al hospital.

Aún así, el "impacto general en los hospitales por los números absolutos es tremendo", dijo. "Si elimina incluso un tercio de ellos, sigue siendo una gran cantidad de pacientes que estamos "tratando".

En Reino Unido, los jefes del Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) han estimado que esta proporción de los llamados casos incidentales de covid se encuentran entre el 20 y el 30% de los casos.

¿Qué paso en Sudáfrica?

En Sudáfrica, donde la variante ómicron se detectó por primera vez en noviembre de 2021, los científicos descubrieron que las personas infectadas con esta variante tienen menos probabilidades de ser hospitalizadas y más probabilidades de recuperarse rápidamente.

Si bien no se dispone de datos actualizados sobre la tasa hospitalaria per cápita de pacientes con covid, muchos hospitales sudafricanos informaron que el número fue significativamente menor que durante olas anteriores de la pandemia.

El hospital universitario Steve Biko, de la ciudad de Tshwane, por ejemplo, informó al International Journal of Infectious Diseases que el número de pacientes infectados era aproximadamente la mitad del registrado antes de mediados de noviembre.

Los investigadores creen que las oleadas anteriores de covid en Sudáfrica y la tasa de vacunación relativamente baja significaron que muchos residentes probablemente ya habían estado expuestos y habían desarrollado cierto nivel de inmunidad frente al virus.

¿Por qué EE.UU. es diferente?

Los expertos señalan varias razones por las que la tasa de pacientes hospitalizados con covid es más alta en EE.UU. y Canadá que en la mayoría de las otras partes del mundo?

David Larsen, epidemiólogo y profesor especializado en salud global de la Universidad de Syracuse en Nueva York, le dijo a la BBC que la población estadounidense es marcadamente diferente a la de Europa y Sudáfrica.

"Tenemos una población más vieja que Sudáfrica. Además, EE.UU. tiene una estructura de edades similar a la de Europa. Pero también hay una población menos saludable que Europa".

Por ejemplo, Larsen señala que las tasas de hipertensión y obesidad (ambas comorbilidades que aumentan en gran medida el riesgo de tener covid grave) son más altas en EE.UU. que en la mayoría de los demás países.

Larsen agrega que "es increíblemente frustrante" escuchar a los estadounidenses minimizar la amenaza constante de ómicron y creer que, al igual que Sudáfrica, EE.UU. pronto puede dejar atrás la ola actual. También destaca la importancia de la temporada.

"La estacionalidad también es diferente", dijo. "El auge de ómicron en Sudáfrica fue durante el verano, pero está llegando a EE.UU. en el invierno, cuando sabemos que más personas se reúnen en interiores y hay más transmisión. Eso va a ser malo".

Mark Cameron, profesor asociado en el departamento de población y ciencias de la salud cuantitativas de la Universidad Case Western en Ohio, le dijo a la BBC que cree que EE.UU. está experimentando "una tormenta perfecta" de covid-19: comorbilidades, acceso desigual a la atención médica y hostilidad a vacunas, mascarillas y otras medidas preventivas.

"Cuando ocurre esta 'tormenta perfecta', todos estos tipos de vulnerabilidades únicas de EE.UU. se combinan, se produce un brote del virus que puede conducir rápidamente de un aumento de casos a más hospitalizaciones, lo que abruma a los hospitales y equipos de atención médica".

Un poco más del 63% de la población de EE.UU. está completamente vacunada, mucho menos que en Reino Unido (71%), así como en Italia y Francia (ambos con el 75%), En Canadá, casi el 79% de la población está completamente protegida, según datos del portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford.

¿Y Canadá?

Donald Vinh, especialista en enfermedades infecciones del Centro de Salud de la Universidad McGill en Montreal, dijo que en Quebec y en otros lugares de Canadá, hasta la mitad de todas las nuevas admisiones involucran a personas "inadecuadamente vacunadas".

El sistema de salud de Canadá también ha estado bajo una fuerte presión por la ola actual de la pandemia.

"Como porcentaje de la población, es un número bajo. Tal vez el 10% de la población que podría haber recibido la vacuna no está doblemente vacunada", dijo. "Tienden a agruparse en áreas urbanas densas. Cuando hay variantes altamente transmisibles que pueden afectar a una población inadecuadamente vacunada, eso conduce a una propagación continua y a las altas transmisiones comunitarias que estamos viendo".

Al igual que EE.UU., Vinh cree que Canadá está plagada de políticas de salud pública "inadecuadas" en lo que respecta a covid-19. "En otras palabras, no existe un único método unificado de cómo vamos a hacer las cosas en general", dijo. "Es más regional que nacional, por lo que hay brechas. Las consecuencias de eso son personas hospitalizadas".

¿Y la variante delta?

Los médicos también advirtieron que el alto nivel de ingresos hospitalarios en EE.UU. y Canadá puede deberse a que la variante delta es más frecuente en muchas áreas.

Un estudio publicado en agosto pasado por The Lancet Infectious Diseases que investigó a 43.000 pacientes en Reino Unido, encontró que la variante delta tenía más del doble de riesgo de ingreso hospitalario que las variantes anteriores.

Monica Gandhi, directora de enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad de California en San Francisco, le dijo a la BBC que cree que los pacientes delta constituyen una parte importante de las admisiones hospitalarias por covid-19 en EE.UU. Pero es difícil determinar el número real.

"No sabemos cuántos casos delta hay. Lo que EE.UU ha comenzado a hacer es observar la cantidad de nuevas infecciones y secuenciarlas. Ómicron representa el 95% de la nuevas infecciones, pero no sabemos cuántos casos de delta todavía tenemos".

En el hospital donde trabaja, agregó Gandhi, algunos pacientes "están más enfermos y otros menos enfermos, y parece que tanto delta como ómicron están ahí".

¿Qué esperar de la pandemia?

En muchos países, los investigadores creen que la variante ómicron ha comenzado a perder fuerza, lo que posiblemente indique el fin del aumento de pacientes hospitalizados con covid.

Ilustración de las proteínas de unión al coronavirus (rojas) que se conectan a los receptores en la célula humana diana (azul) — para los coronavirus, estos receptores son del tipo de enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2).

Las proyecciones de investigadores de la Universidad de Washington, por ejemplo, señalan que el número de casos diarios en EE.UU. alcanzará los 1,2 millones para el 19 de enero.

Sin embargo, a corto plazo, los expertos creen que los hospitales seguirán sufriendo por la gran cantidad de pacientes en EE.UU. y Canadá, incluso si disminuyen en otros países.

"La situación es terrible. Realmente no hay otra palabra para describirla", dijo Vinh sobre la pandemia en Canadá. "Me encantaría empezar a ver un punto de inflexión que nos diga que estamos en la meseta, pero ahora todo lo que veo es una cuesta. Ya no es una cuesta. Es un muro".

En la evaluación de los médicos de primera línea en los EE.UU., tanto Cameron como Gandhi dijeron que creen que las admisiones hospitalarias podrían alcanzar su punto máximo en febrero o marzo.

"Todavía puede ser un invierno horrible", dijo Gandhi. "En el próximo mes, la vida será muy difícil en las escuelas y hospitales".

