Protestas en Colombia: fuertes enfrentamientos dejan varios heridos durante manifestaciones indígenas en Cali

BBC Mundo

10.05.2021

Manifestaciones de indígenas dejaron este domingo varios heridos y escenas de caos en la ciudad de Cali, el epicentro de las protestas que se realizan en Colombia desde el pasado 28 de abril.

"Con gran preocupación por lo sucedido, hemos recibido hasta el momento el reporte de 8 heridos, indígenas miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que habrían sido atacados a disparos", dijo Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

El CRIC es una organización que agrupa a gran parte de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, en el suroccidente del país.

La Defensoría también dijo que estaban entregando evidencia a las autoridades sobre "presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados en Cali".

La población indígena emprendió una marcha, conocida como minga, hacia Cali para unirse a los manifestantes que desde hace más de una semana protestan contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Tras los disturbios del domingo, Duque hizo un llamado a que los indígenas regresen a sus comunidades.

"Es cierto que ellos tienen el derecho a transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos", dijo Duque.

El presidente descartó de momento viajar a Cali "por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública".

De igual manera informó que el ministro de Interior, Daniel Palacios, viajaría a la ciudad para estar al frente de la situación.

"Le he pedido al señor ministro que entre en contacto con ellos (los indígenas), no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad", afirmó.

Enfrentamientos

En la tarde del domingo, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos en los que, según reportes, había personas armadas.

El CRIC sostuvo que la minga fue atacada por civiles "en conjunto con fuerza pública", que pretendían levantar un bloqueo que habían instalado en el sur de la ciudad.

Según la organización indígena, los ataques que denuncia son parte de una "táctica de represión que difiere los ataques desde los uniformados hacia los civiles armados que actúan como paramilitares".

"No entienden que aquí hemos venido a ayudar, no solamente a la ciudadanía, sino a la misma institucionalidad y al gobierno colombiano, por la irresponsabilidad de no atender este paro como debe ser y, al contrario, militarizar las ciudades y los territorios", alegaron desde el CRIC.

La Policía Metropolitana de Cali, por su parte, informó que acudieron al llamado de auxilio de la comunidad del sector, que decía estar "siendo atacados por un grupo de indígenas".

También indicó que recibió videos en los que se ve a indígenas "generando disparos con armas de fuego" y "realizando saqueos a casas y apartamentos del sector".

La Policía, además, alegó que hubo vandalismo y quema de vehículos de personas que transitaban por el sector.

Los medios locales han publicado videos en los que se ven momentos tensos y enfrentamientos entre los indígenas y vecinos del área.

BBC Mundo pudo verificar dos videos en los que un camión entra a la fuerza a un conjunto residencial y varias personas causan destrozos a autos que se encontraban al interior del conjunto.

Más de una semana de protestas

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril, en contra del ya retirado proyecto de reforma tributaria del gobierno de Duque.

Las manifestaciones, sin embargo, se han extendido por más de una semana, e incluyen peticiones para reformar el sistema de salud, denunciar abusos de la policía y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Las protestas se iniciaron a finales de abril.

Según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, hasta la noche del viernes 7 de mayo, había muerto 27 personas.

De esas muertes, 11 están ligadas directamente con las protestas, siete están "en verificación" y nueve que no tienen relación con las protestas, según ambas instituciones.

La ONG Temblores, por su parte, eleva la cifra de muertos a 47.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos de las protestas, donde se han registrado saqueos, bloqueos y se han denunciado casos de brutalidad policial.