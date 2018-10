"The Circle": qué tiene de diferente el polémico reality show al que llaman "el nuevo Gran Hermano"

BBC Mundo

11.10.2018

Alex ganó la primera temporada del nuevo reality show The Circle (El Círculo) del canal británico Channel 4 y se llevó a su casa cerca de US$100.000 como premio.

En The Circle, al que muchos llaman "el nuevo Gran Hermano", los concursantes viven en un edificio de departamentos, aunque nunca se encuentran cara a cara y solo se comunican a través de un dispositivo con una red social.

Pero Alex no ganó por ser Alex, sino porque fingió ser otra persona.

El ganador del reality show se hizo pasar por una joven llamada Kate, usando como foto de perfil una imagen de su novia en la vida real.

Eso llevó a que el programa recibiera varias críticas por premiar a un concursante que pretendió ser una persona diferente en internet, algo que inglés se lo conoce como catfishing.

Sin embargo, The Circle resultó ser un gran éxito entre los jóvenes de 16 a 34 años, y Netflix ya anunció que hará versiones internacionales del programa.

It's official: Alex/Kate has been voted your Viewers' Champion AND winner of The Circle! #TheCircleFinal pic.twitter.com/R0wnrl0pgz — The Circle (@C4TheCircle) 8 de octubre de 2018

"¡Es oficial: Alex/Kate fue elegido Campeón por los televidentes y es el ganador de The Circle!", dice el tuit del programa.

"Papel tóxico"

Diseñado como un experimento sobre confianza social, los participantes de The Circle solo se comunicaron a través de sus perfiles en internet y cada concursante puede elegir presentar una versión real o ficticia de sí mismo.

Alex usó la imagen de su novia Millie como su foto de perfil durante las tres semanas que duró el programa engañando con éxito a los demás participantes.

"Todavía estoy sin palabras, para ser honesto. Quería convertirme en alguien más para ser el más popular", le dijo el ganador al programa Newsbeat de Radio 1 de la BBC.

Pero confesó que a veces se sintió culpable fingiendo ser otra persona.

"Jugar a ser una persona falsa es muy tóxico para la mente y no quiero volver a hacerlo", agregó.

"Aprendí mucho sobre mí mismo durante el programa que no lo hubiera podido hacer sin haber interpretado a un personaje", explicó Alex.

"Quería despertar conciencia de que muchas personas en las redes sociales son falsas, ya sea simplemente poniendo un filtro en una imagen o interpretando a alguien completamente diferente", dijo.

Las presentadoras del programa, Alice Levine y Maya Jama, dijeron que Alex hizo un "gran juego" en el reality.

Alex venció a Freddie, Dan y Sian en la final.

Este es el momento en que Dan descubrió que Kate era en realidad un hombre.

Good job Alex didn’t go in there with a knock knock joke. #TheCircleFinal pic.twitter.com/H8s5n9MSp5 — The Circle (@C4TheCircle) 8 de octubre de 2018

"Una idea emocionante"

Los concursantes de The Circle solo interactúan entre ellos por medio de una red social durante el programa.

El creador del programa, Stephen Lambert, dijo que había un interés en la televisión por un reality show diario y con cambios rápidos.

Pasaron ocho años desde que Gran Hermano se emitió por última vez en Channel 4.

"Armar un reality show que reflejara lo bueno y lo malo de las redes sociales parecía una idea emocionante", aseguró Stephen Lambert a Radio 4 de la BBC.

El programa recibió críticas y algunas personas mostraron confusión por el rol de importancia que se le dio al catfishing en el programa.

"Estoy confundida con respecto a The Circle. Catfishing está mal visto, pero ellos ¿están haciendo un programa entero promocionándolo? No me gusta", escribió una usuaria de Twitter.

So what we are saying its ok now to be a catfish? — kerryn (@kezzie3) 8 de octubre de 2018

"Entonces, ¿estamos diciendo que ahora está bien hacer catfishing?", posteó otra.