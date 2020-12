Trump indulta a 15 personas, incluidos dos acusados de mentir en la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones

BBC Mundo

23.12.2020

Donald Trump otorgó este martes indultos a 15 personas, incluidas dos condenados por mentir al FBI durante la investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

Además, conmutó parte de o la sentencia completa a otras cinco personas.

Trump también indultó a tres excongresistas y a cuatro guardias de seguridad involucrados en una masacre de 2007 en Irak.

A fines de noviembre, indultó a su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien también se había declarado culpable de mentirle al FBI en la trama rusa.

Se espera que Trump emita más indultos antes de dejar el cargo el 20 de enero de 2021.

Es común que los presidentes salientes usen su derecho a otorgar indultos, lo que borra las condenas emitidas o cumplidas anteriormente.

George Papadopoulos y Alex van der Zwaan cumplieron 12 y 30 días de cárcel, respectivamente.

Papadopoulos se declaró culpable en 2017 de mentirle al FBI sobre el momento en el que sucedieron las reuniones con supuestos intermediarios de Rusia durante el período previo a las elecciones de 2016.

Fue el primer exasesor de Trump en ser arrestado como parte de la investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia de Rusia en esos comicios.

Papadopoulos afirmó falsamente que se había reunido con dos personas con conexiones rusas antes de trabajar con la campaña de Donald Trump, pero en realidad se había reunido con ellas después de unirse al equipo electoral del presidente.

En Twitter, dio las gracias a Trump y dijo que el perdón significaba "el mundo para mí y mi familia".

Thank you, Mr. President!!! This means the world to me and my family!