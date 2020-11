Trump vs Biden: el "escenario de pesadilla" que se temía en EE.UU. y que se hizo real tras las elecciones

BBC Mundo

04.11.2020

Las elecciones en Estados Unidos tienen a un candidato que habla de un "enorme fraude" sin presentar evidencias y otro que afirma que se encuentra "camino a la victoria" cuando todavía faltan millones de votos por contar.

Un día después de una jornada electoral que estuvo marcada por la tensión previa, persiste la incertidumbre y eso abre la puerta al "escenario de pesadilla" que era temido por más de uno en EE.UU.

Donald Trump, el presidente que busca ser reelecto, no solo se declaró ganador de los comicios en la madrugada de este miércoles, también anunció que acudirá hasta la Corte Suprema porque asegura que se cometieron irregularidades electorales para perjudicarlo.

Su campaña presentó la primera denuncia para frenar el conteo en Michigan, uno de los estados que puede definir el vencedor.

Se abre así camino a judicializar la elección estadounidense, como sucedió en 2000.

En el bando demócrata Joe Biden insiste en que se cuente "hasta el último voto" antes de que se proclame a un ganador. En la madrugada afirmó que confía que la votación lo convierta en el próximo presidente de Estados Unidos.

"Este es el camino para una batalla judicial prolongada que termina con los partidarios del bando perdedor sintiéndose enojados y engañados", explica Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Estados Unidos.

Por eso explica que el "escenario de pesadilla" que se temía va tomando forma.

Este gráfico resume cómo sería el cada vez más posible escenario judicial para el que ambas campañas llevan meses preparando equipos de abogados.

BBC

En las últimas semanas, Donald Trump no dudo en afirmar que denunciaría a los demócratas de cometer trampa electoral para robarle la victoria.

"Es un enorme fraude a nuestra nación", fue lo que dijo al final de la jornada electoral sin presentar pruebas y poniendo en duda la legitimidad de las boletas que no se contaron en la noche electoral.

Otro de los temores existentes, que se confirmó horas después del cierre de los recintos de votación, es que se declaró ganador de manera prematura.

"Nos estuvimos preparando para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección", afirmó pese a que aún restan millones de votos por contar.

BBC

ReutersJoe Biden insiste en que se cuenten todos los votos.

Desde el bando demócrata, y también algunos líderes republicanos, respondieron rápidamente a los anuncios del presidente.

Jen O'Malley Dillon, de la campaña de Biden, afirmó que lo dicho por Trump es "indigante, sin precedentes e incorrecto".

"Es un intento abierto por quitarles los derechos democráticos a los ciudadanos", afirmó .

Añadió que nunca antes un presidente de Estados Unidos "intentó despojar a los estadounidenses de su voz en una elección nacional".

Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata y quien fue reelegida para su escaño en el Congreso, también condenó la afirmación de Trump al señalarla como "ilegítima, peligrosa y autoritaria".

"Cuente los votos. Respete los resultados", publicó en su cuenta de Twitter.

Donald Trump’s premature claims of victory are illegitimate, dangerous, and authoritarian.



Count the votes. Respect the results.