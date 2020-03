WhatsApp: Qué es el modo oscuro que la aplicación acaba de lanzar oficialmente (y cómo activarlo)

BBC Mundo

04.03.2020

Si usas mucho WhatsApp, al punto que te molesta la vista o lo usas en lugares poco iluminados, ahora la aplicación ofrece una opción para que la experiencia sea más amable con tus ojos.

WhatsApp anunció este miércoles que en los próximos días habilitará la opción de usar la aplicación en "modo oscuro" en los sistemas operativos iOS y Android.

"Estamos muy contentos de actualizar WhatsApp con la función más solicitada por nuestros usuarios en todas partes: el modo oscuro", dijo la compañía en un comunicado en su blog oficial.

"Está diseñado para reducir la fatiga visual en entornos con poca luz. Y esperamos que ayude a evitar esos momentos incómodos en los que tu teléfono ilumina la habitación", añadió la empresa que pertenece a Facebook.

"Esperamos que todos disfruten del modo oscuro, que se lanzará en los próximos días en la última versión de WhatsApp", precisó.

WhatsApp acompañó el anuncio con un video musicalizado con la canción The Sound of Silence ("El sonido del silencio"), de Simon & Garfunkel, que empieza diciendo "Hello darkness, my old friend..." ("Hola, oscuridad, mi vieja amiga...").

Cómo activar el modo oscuro

Cada vez más desarrolladores de aplicaciones y sistemas operativos coinciden en que la brillantez de la pantalla implica un mayor consumo de batería y también puede ser nociva para la vista.

Desde el lanzamiento de los sistemas operativos Android 10 and iOS 13 (las últimas versiones de cada uno), que cuentan con sus propios modos oscuros -invirtiendo los colores con textos e íconos claros sobre un fondo casi negro- aplicaciones como Google Chrome, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter también habilitaron esta opción.

Para los usuarios que ya tienen el modo oscuro activado en sus sistemas operativos, la última versión de WhatsApp simplemente se adaptará al formato.

Los que no cuentan con estos sistemas operativos podrán activar el modo escuro ingresando en la opción "Chats" del menú "Configuración" de WhatsApp.

