Will Smith: la disculpa del actor por abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar

BBC Mundo

29.03.2022

Casi 24 horas después de protagonizar un bochornoso episodio en la entrega de los Oscar la noche del domingo, Will Smith ofreció este lunes una disculpa directa al comediante Chris Rock, a quien abofeteó en el escenario.

El actor de 53 años publicó un mensaje en Instagram en el que pide disculpas a Rock, a la Academia y al público por su comportamiento en la ceremonia del domingo.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", señala.

"Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", continúa.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar.

El comediante Chris Rock estaba presentando uno de los premios de la Academia la noche del domingo cuando en su rutina cómica habló sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien ha lidiado con la alopecia y por ello lucía en la ceremonia un corte de pelo rapado.

Rock dijo: "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", en referencia a GI Jane, la película de 1997 para la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O'Neil, la primera mujer en recibir entrenamiento de los Navy Seal.

A continuación, Will Smith subió al escenario y golpeó en la cara a Rock y le exigió que no hablara de su esposa.

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", dijo Smith en Instagram.

Will Smith y Jada Pinkett saludan durante su llegada a la ceremonia de los Oscar.

