Plebiscito: Oposición pide transporte gratuito y Gobierno se niega por alto costo

Según revelaron los representantes, el ministro Vocero de Gobierno les manifestó que no era posible liberar el transporte, ya que si se hacía ahora se debía hacer para todas las elecciones.

Agencia Aton

20.10.2020

Los máximos dirigentes de la oposición, junto con la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales, concurrieron este martes a La Moneda a solicitar transporte público gratuito para el día del plebiscito. Según dijeron, la respuesta del Gobierno fue que la medida tiene un costo muy alto.



Hasta el palacio de Gobierno llegaron los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; del PS, Álvaro Elizalde; de la DC, Fuad Chahin, y del PR, Carlos Maldonado, junto a la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, entre otros dirigentes.



Al término de la actividad, Maldonado expresó que"el ministro (Jaime) Bellolio fue a la oficina de partes a decirnos que eso tiene un costo alto y que, además, hay varias elecciones el próximo año, y que si se hace una vez habría que seguir haciéndolo".

Por su parte, Bárbara Figueroa indicó que "con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, no se le puede exigir a una familia de cinco personas que haga el esfuerzo de pagar el transporte para poder participar".



En tanto, Beatriz Sánchez expresó que "esperamos que sea masiva la votación y para eso hay que desplazar a muchas personas, el voto es voluntario y es un proceso histórico. Una famlia de cinco personas tiene que tomar la decisión de si va a votar o no, porque ese es un gasto, se necesita locomoción colectiva gratuita".

"También se necesita que se postergue el toque de queda, para que la ciudad siga funcionando, para que las personas puedan llegar con tranquilidad a sus casas después de un proceso como este que va a ser más largo que lo habitual", añadió.



A su vez, Chahin dijo que "el Gobierno no ha querido escuchar, este es un hito histórico y no puede ser que la capacidad económica de las personas se transforme en una barrera, en un impedimento para ejercer el derecho al voto".



Finalmente, Elizalde llamó la atención por el transporte rural gratuito en otros procesos y aseguró que "el esfuerzo que este año está haciendo el Gobierno es menor, y eso sin duda que da cuenta de una falta de compromiso para promover la participación ciudadana".