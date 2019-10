Iris Salaberry anuncia querella contra el alcalde Zarhi y lanza graves acusaciones contra inspectores involucrados

24Horas.cl Tvn

02.10.2019

El abogado Raúl Meza, quien representa a la ahora ex funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa, Iris Salaberry, anunció que presentarán una querella criminal por injurias y calumnias en contra del alcalde de la comuna, Andrés Zarhi, a raíz de su polémica salida como consecuencia del escándalo en el que se vio envuelta junto a su hermano, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

La mujer fue desvinculada tras supuestamente intentar evitar que el entonces titular de la Subdere no fuera infraccionado luego de pasarse tres luces rojas, insultar a un fiscalizador municipal y huir.

Además, fue denunciada por dos mujeres emprendedoras a fines de 2016, cuando fungía como Jefa de Fomento de la Municipalidad. En conversación con Canal 13, Zarhi señaló que recontrató a la mujer pese a que estaba en sumario, porque ella "le pidió una mano" tras separarse de su esposo y tener problemas económicos.

: Revelan los beneficios laborales de la pareja de Salaberry en la intendencia de Arica Leer más

Luego de la polémica, Iris Salaberry precisó que las declaraciones que realizó el jefe comunal en su contra son falsas, que no tienen ninguna prueba y enfatizó en que el alcalde ha actuado con falta a la probidad.

En este sentido, el abogado confirmó que este viernes 4 de octubre interpondrán acciones legales contra Zarhi, por atribuir responsabilidad a la exfuncionaria en el presunto delito de tráfico de influencias, sin entregar los antecedentes probatorios que acrediten dichas circunstancias. "Se estaría configurando, presuntivamente, un delito de injurias graves con publicidad. Por tanto, en virtud de esos antecedentes, vamos a interponer una querella en contra del alcalde, por no haber acreditado públicamente hechos que generan un perjuicio, una deshonra a la persona", aseveró.

El profesional indicó que comprobarán la inocencia de la hermana del exsubsecretario. Además, sostuvieron que se acompañarán a la querella criminal imágenes que acreditan la conducta ilegal del funcionario municipal en el procedimiento de control del vehículo del ex subsecretario de gobierno.

: Alcalde de Ñuñoa solicita la renuncia a la hermana de Felipe Salaberry Leer más

IRIS SALABERRY: FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS ESTÁN "ABSOLUTAMENTE LIGADOS A LA CONCEJALA PATRICIA HIDALGO"

Junto al anuncio de la querella, Iris Salaberry difundió una serie de audios en donde niega de manera tajante que ella o su hermano hayan participado en algún tipo de irregularidad, y además acusa a los dos inspectores municipales involucrados en el altercado con su hermano de estar "absolutamente ligados a la concejala Patricia Hidalgo", quien milita en el Partido Por la Democracia (PPD).

Según la ex funcionaria municipal, su hermano más bien fue víctima de una persecución, la cual trató de manera breve con el director de Seguridad Pública de Ñuñoa quien le entregó una información relevante relacionada con el caso: "Me dijo que lo estaban llamando periodistas y me menciona a dos funcionarios involucrados, funcionarios absolutamente ligados a la concejala Patricia Hidalgo, de quienes tengo un correo o mensaje. Querían hacer otra acusación en contra de un funcionario y querían alegar que era cuñado del subsecretario, en este caso mi hermano, cosa que es falsa y no mantenemos ninguna relación hace seis años".

El relato de Salaberry continúa afirmando que "cuando (el director de Seguridad Pública) me da estos nombres, me pide que mi hermano se comunique con él, situación que no ocurre porque no tiene por qué ocurrir, y si existe una infracción, una situación o un parte, debería llegar y correspondería a don Felipe Salaberry cancelarlo, o al dueño del vehículo cancelarlo, o en la tramitación en lo que más podría ayudar yo es ir y yo cancelar el parte".

Para la mujer, "al hacerse pública esta farsa y montaje por medio de funcionarios de seguridad pública, incluso mientras todavía el 'denunciado' no había sido notificado, veo en esto la maldad, la falta de empatía, la búsqueda de realizar actos que rayan en lo criminal, exponiéndonos a denostaciones, a maltratos, a amenazas, seguimientos, poniendo incluso en riesgo la estabilidad emocional de mi familia completa".

Dadas las situaciones anteriores, Salaberry aseguró que "actuaremos con todas las formas legales que nos permita para dar con los responsables, con quienes avalaron también esta situación. Porque aquí el fondo era una llamada telefónica y luego empiezan a orquestar todo esto. Eso es inconcebible. También me ha abierto una puerta, y creo que también así a mi hermano, con quien hemos salido perjudicados por estos grupos que están haciendo actos ilícitos en contra nuestra".

La ex funcionaria municipal finaliza advirtiendo que "nuestra voz se va a levantar para que esto no suceda. ¿Qué pasa con las personas que hemos tenido cargos públicos? Yo dentro de una municipalidad durante casi 20 años, el caso de don Felipe Salaberry, una exitosa carrera política, ¿qué pasa cuando los contrarios y quienes tienen envidia y revanchismos hacen actos como esto? Generalmente salimos perjudicados nosotros, pero esta vez no. No vamos a permitir. Voy a levantar la voz y voy a trabajar por ello, para que no se denoste más a las autoridades que no tengan ninguna responsabilidad en delitos o faltas, o en el caso mío, funcionarios de mi trayectoria".