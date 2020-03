Joven herido durante manifestación en Mejillones habría perdido la visión de su ojo izquierdo

24Horas.cl Tvn

05.03.2020

Michael Hurtado, de 18 años, permanece internado en el hospital regional de Antofagasta tras presentar una lesión ocular grave y, según su testimonio, la herida le fue provocada el lunes pasado en Mejillones.

Aquel día junto a Michael, una decena de personas fueron atendidas en el recinto hospitalario del puerto, pero el caso más grave fue el de este joven.

"Ellos empezaron a disparar. Primero dispararon bombas y ya después empezaron a disparar los perdigones. Cuando yo me acerco para mirar a un lado para ver desde dónde estaban disparando y me llegó uno al ojo", expresó Hurtado.

Además, el joven sostuvo que "intenté irme al hospital en bicicleta, pero no pude. Como que me debilité y me caí de la bicicleta, así que mis amigos a los que saludé me ayudaron y llevaron al hospital con otra persona que era paramédico, que estaba por ahí en las protestas".

La madre de Michael asegura que el diagnóstico que le entregaron es el menos favorable. "El doctor me dijo que él ha perdido un 100% la visibilidad de su ojo. Dice que al ingresar el perdigón, el ojito se le partió en dos, entonces la cirugía que le hicieron fue para tratar de unirlo y que no quede abierto el ojo internamente. Eso fue un daño muy grave. A consecuencia de eso perdió la visibilidad por completo. Ya no hay cómo recuperarle el ojito", sostuvo Neidy Hurtado.

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) espera el informe médico final para presentar una querella contra Carabineros.

Catherine Ynciso, de la jefatura regional (s) del INDH, sostuvo que "el joven señala haber estado a 15 metros del lugar en donde se estaban realizando las manifestaciones y haber recibido un impacto de balín, lo cual se ha corroborado con el dato de atención de urgencias, en el que señala un daño ocular grave que fue por un impacto de balín que todavía estaba en ese momento en el joven".

Ya son tres las jornadas de incidentes en Mejillones, donde las redes sociales han dado cuenta de múltiples hechos.

Michael sigue internado en el hospital regional y su madre espera todavía un informe médico oficial que reporte el diagnóstico del joven. Según aquello evalúan acciones legales.