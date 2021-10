Ejército descarta "militarización" en el sur y asevera que no se busca "actuar contra comunidades mapuches"

24horas tvn

23.10.2021

El general Lionel Curti, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, aseveró que el trabajo militar desplegado en la macrozona sur del país, no busca actuar contra las comunidades mapuche, sino que ayudar a "capturar a quienes se aprovechan de ellas para sus actos criminales".

"No he tenido ningún problema con las comunidades mapuche. Esto no es un tema de las comunidades mapuche, no vengo en ningún momento a tener problemas con ellos. Nosotros venimos a apoyar a las policías para ojalá detener a quienes atemorizan tanto a la población en general como a las comunidades mapuche", manifestó el general en entrevista con La Tercera.

En esa misma línea, destacó que "no venimos a hacer ningún tipo de acción directa contra las comunidades mapuche, sino que los vinimos a resguardar y a ayudar a capturar a quienes se aprovechan de las comunidades para sus actos criminales".

Respecto de la recepción que ha tenido el despliegue militar en la zona, Curti sostuvo que "cuando tú hablas de una víctima, por supuesto que se sienten amparados y apoyados por la acción de las Fuerzas Armadas. La población en general nos dice que no quieren ser víctimas tampoco, por lo tanto, lo que yo he percibido es una sensación de apoyo a nuestro actuar".

Por último, descartó que exista una militarización en la zona, sino que el apoyo de las FF.AA busca entregar "mayor seguridad a la población civil y apoyar la labor de las policías para que no los ataquen diariamente y no mueran ni más carabineros ni más policías".