Actor de "Fiends" parodia video de ladrón de cervezas idéntico a él

25.10.2018

El actor David Schwimmer tomó con humor el caso de un sujeto idéntico a él que fue grabado robando cervezas desde un restaurante de Blackpool, en Inglaterra.

La situación se dio a conocer cuando la policía local publicó un video en la que aparece la acción ilícita cometida, lo que obtuvo amplia atención en las redes sociales por el parecido entre el hombre y quien encarna a Ross en la serie "Friends".

"¿Reconoce a este hombre? Queremos hablar con él en relación con un robo cometido en un restaurante de Blackpool el 20 de septiembre. Si sabe quién es, envíe un correo electrónico. Gracias por tu ayuda", escribió en su momento la policía.

Ante esto, Schwimmer publicó en su cuenta de Twitter una parodia con un mensaje en la que "aclara" y "declara" su inocencia.

"Oficiales, les juro que no fui yo. Como pueden ver, estaba en Nueva York. Para la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación", dijo.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR