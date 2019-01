Acusan de acoso a mujer: le envió 159 mil mensajes al hombre con el que tuvo sólo una cita

24Horas.cl Tvn

07.01.2019

Una mujer estadounidense fue detenida y acusada de acoso luego de enviar 156 mil mensajes a un hombre con el que tuvo sólo una cita.

Según cuenta Washington Times Jacqueline Ades de 31 años conoció a la víctima a través de un portal de citas y tuvieron una única cita. Luego de eso la mujer siguió enviándole mensajes aún cuando él le dijo que no quería seguir saliendo con ella.

Al cabo de un tiempo el hombre se dio cuenta que el auto de la mujer estaba estacionado fuera de su casa por lo que llamó a la policía, quienes encontraron a la mujer dentro de la vivienda.

Cuando fue descubierta, Ades argumentó que había creado un escenario en su cabeza en el que vivía ahí "así que vine y fingí que eso era lo que estaba pasando", señaló.

Cuando la policía le pidió que explicara mejor a qué se refería comenzó a hablar de ecuaciones científicas.

Esa no era la primera vez que Jacqueline aparecía en la vida de su excita, sino que también había ido a su trabajo haciéndose pasar por su esposa.

Luego de varios meses donde la mujer no paró de enviar mensajes e incluso lo amenazó con "hacer sushi con tus riñones y palillos con los huesos de tu mano", fue arrestada y acusada de acoso.

En esa oportunidad la mujer contó una historia relacionada con la teoría de la relatividad de Einstein.

"Durante los últimos 16 meses me dijo 'vete'. Pero yo no podía porque, cuanto más lo amaba, más aprendía los secretos del universo", dijo y agregó "está bien si eso es lo que él siente. Alguien más debería amarlo. Tiene mucho que amar. Es tan lindo. No puedo creer que lo haya asustado".

Los informes revelaron que la mujer sufre de algún tipo de trastorno mental, por lo que habrá que esperar el próximo 5 de febrero para saber si irá o no a la cárcel por lo sucedido.