Ciclista bota a niña que se encontraba en su camino de un rodillazo: Arriesga un año de cárcel

02.01.2021

Indignación ha causado en redes sociales el registro viral de un ciclista que golpeó con su rodilla a una niña que se encontraba en su camino en Bélgica.

La pequeña se trasladaba junto a su madre sendero nevado cuando un ciclista que se trasladaba en el mismo sentido que ellas aparece en escena. El hombre no hace ningún aviso a la familia, por lo que la mamá no logra percatarse de que el sujeto iba a pasar.

En ese momento sujeto pasa por el lado e impacta con su rodilla a la niña, quien cae por la fuerza del impacto. Afortunadamente no resultó con lesiones graves.

Según medios locales, Patrick Mpasa, padre de la niña, persiguió al presunto agresor, ya que este ni siquiera se detuvo para ver el estado de la pequeña o para decir que se trató de algún tipo de accidente. Es por ello que Mpasa interpuso una denuncia contra el sujeto.

Sin embargo, tras pasar el tiempo el hombre se contactó con el papá de la niña, pero no pidió disculpas, solamente que quitara la denuncia. De acuerdo a lo explicado por Patrick, "explicó lo que sucedió y nos pidió que retiráramos la denuncia a la policía, pero no mostró remordimientos y no se disculpó".

Del mismo modo, el hombre indicó que el ciclista "me acusó de ser agresivo" y que le aseguró que "no había visto que Nea había caído, que de lo contrario se habría detenido".

En ese sentido, Patrick indicó que no quiere una "caza de brujas" contra el sujeto, solamente que se disculpe.

No obstante a ello, el impaciente ciclista enfrentará un juicio en febrero por delitos de asalto intencionado y agresión a un menor, lo cual se podría traducir en un año de prisión, consigna AS.