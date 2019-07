Mujer robó un supermercado para poder comer y la policía en vez de detenerla pagó lo que llevaba

24Horas.cl Tvn

05.07.2019

Este jueves una mujer fue sorprendida por los guardias del supermercado Whole Foods, Nueva York, robando, por lo que no dudaron en llamar al 911 para denunciar este hecho a la policía.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, exigieron que abriera su bolso y ahí notaron que la mujer había sacado puros productos para poder cocinar y comer, tal como cuenta el New York Post.

Fue en ese momento en que los oficiales decidieron, en vez de llevársela detenida, pagaron todos los productos que había guardado en su cartera.

"Compraré tu comida" le dijo uno de los policías a la mujer, mientras ella, entre la incertidumbre y el nerviosismo, no pudo contener sus lágrimas y comenzó a llorar.

Paul Bozymowski fotografió la situación y lo compartió en sus redes sociales y contó la historia. De inmediato comenzó a viralizarse y la gente alabó el actuar de los uniformados.

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.



Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg