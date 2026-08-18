Noticias Internacionales: Mundo y Actualidad Global

Domingo 16 de agosto de 2026
Hospital del IMSS en Matamoros concretó la interrupción del embarazo a una menor de 11 años víctima de abuso. Detuvieron a su padrastro y Fiscalía mantiene indagatoria abierta. El caso ha generado repercusión en redes sociales y trascendido las fronteras de México, especialmente por los antecedentes del imputado.
Lunes 17 de agosto de 2026
Investigadores del estado de Jalisco identificaron seis especies de hongos capaces de alterar el comportamiento de hormigas y arañas. Una de ellas fue bautizada como Ophiocordyceps deltoroi, en honor al cineasta Guillermo del Toro.
Jueves 13 de agosto de 2026
Un hospital alemán registró un incremento en los heridos por la "mano de palta", una lesión grave causada por la errada manipulación de la fruta que termina con cirugías. Las mujeres y jóvenes son los más afectados.
Miércoles 12 de agosto de 2026
A los muertos se suman varios hospitalizados por infecciones de la bacteria carnívora Vibrio vulnificus. Las autoridades estadounidenses advierten sobre el riesgo en aguas del Golfo de México y comer mariscos crudos.