Noticias Internacionales: Mundo y Actualidad Global

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Jamal Musiala siendo atendido tras desmayarse en amistoso frente al Leipzig

Martes 18 de agosto de 2026

Se desmayó dos veces en plena cancha: el inesperado diagnóstico de figura del Bayern Múnich

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DW

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¿Estamos viviendo una "temporada de terremotos"?

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