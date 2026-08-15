Nacional: Noticias de hoy en 24 Horas

Sábado 15 de agosto de 2026
Sebastián Urrejola habría utilizado el inmueble costero durante 16 años. Paralelamente, la exautoridad enfrenta una investigación administrativa por la presunta contratación irregular de un familiar de su pareja.
Sábado 15 de agosto de 2026
El abogado tenía formación en derechos humanos y capacitaciones en equidad de género. El sumario de la SMA estableció su responsabilidad por acoso y una grave infracción a la probidad.
Sábado 15 de agosto de 2026
El senador instó al timonel republicano a priorizar la iniciativa presentada en 2024 junto a Demócratas y Evópoli en lugar de modificar la Constitución.
Sábado 15 de agosto de 2026
Acusan extensas jornadas sin pago de horas extra, el fin de viáticos para traslados fuera de Santiago y problemas derivados de la gestión de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Viernes 14 de agosto de 2026
El ministro Fernando Rabat detalló que Trinidad Zegers cumplirá labores ejecutivas y administrativas en la tramitación de la Reforma Procesal Civil. La letrada juró hace cuatro meses como abogada
Viernes 14 de agosto de 2026
Expertos explican cómo funciona este paquete con precio fijo cerrado y revelan los datos clave para acceder a procedimientos de traumatología, urología, várices u oftalmología sin pagar un peso de más.