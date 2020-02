Directora de Demre asegura que no habrá una cuarta PSU

Leonor Varas aclaró que los alumnos que no puedan darla ahora no tendrán otra oportunidad.

24Horas.cl Tvn

03.02.2020

La Directora del Demre, Leonor Varas, aseguró que la rendición de la PSU de este martes y miércoles, será la última oportunidad que tendrán los estudiantes de rendirla, por lo que si por algún motivo alguno de los estudiantes no logra dar la prueba no tendrá una cuarta posibilidad.

"Tenemos que garantizarla (la rendición de la PSU), porque no hay una cuarta vez. Quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad", afirmó Varas en una entrevista con radio Cooperativa.

: Demre informará este lunes los locales de rendición para la tercera PSU Leer más

"Los plazos no dan, es inhumano, porque ya no se puede seguir aplicando otra prueba a las mismas personas, convocándolos y que no puedan rendirla o que la rindan en malas condiciones", agregó.

Según afirmó la directora para esta tercera oportunidad están convocados 5.900 alumnos a rendir la prueba de matemáticas y 5.044 en lenguaje, los que son principalmente de Santiago y Valparaíso.