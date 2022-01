Joven que vive en residencia Mejor Niñez fue puntaje nacional: "Debía tomarme mi futuro en serio"

24Horas.cl Tvn

12.01.2022

Matías Muñoz, de 19 años, fue una de las 180 personas que logró ser puntaje nacional en la Prueba de Transición (PDT), obteniendo los 850 en la prueba de matemáticas.

Sin embargo, su historia fue ampliamente viralizada al tratarse de un joven que vive en una residencia familiar de Mejor Niñez, en Talcahuano, publicó HoyxHoy.

Reconoció que tras salir de cuarto medio, "debía tomar mi futuro en serio", aseverando que durante todo el 2021 hizo un preuniversitario gracias a una beca social.

Dijo que, pese a que le gusta leer, no suele tener buenos resultados en lenguaje, siendo matemáticas la única opción de lograr más puntaje y, con ello, cumplir su sueño de estudiar medicina en la Universidad de Chile.

"Me gusta mucho leer, pero sé que en lenguaje no me va bien, así que calculé cómo hacerlo. Para entrar, necesitaba tener puntaje nacional en matemáticas y para eso hice un ensayo diario, todo el año", contó.