Abogado de Rodrigo Rojas Vade revela el diagnóstico real del convencional

15.09.2021

El abogado del convencional Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez Hermosilla, reveló esta noche el verdadero diagnóstico del convencional después de que confesara que no padecía cáncer.

En conversación con La Red, el representante de Rojas Vade aclaró que "fue autorizado" por el convencional para dar a conocer su enfermedad y antecedentes médicos, agregando que le pidió que fuera "lo más claro y preciso posible" ya que "reconoce que el error fue tan grande (...) el efecto es tan grave, que no tiene más alternativa que mostrar la información y ser preciso".

En cuanto a la historia médica de Rojas Vade, el abogado aclaró que no se trata de un solo diagnóstico, sino de varias situaciones que ha presentado a través de los años, pero que estarían relacionados con una "primera historia".

"El 8 de marzo del 2013, él tuvo un diagnóstico de la bacteria que genera la sífilis, la sífilis es una enfermedad que es tratable, por lo que pareciera no tener una proyección, pero sí tiene un estigma social (...) sí tiene un impacto en su vida personal".

El representante legal indica que Rojas Vade le señaló que "los síntomas propios de le enfermedad se mantienen en el tiempo y comienza en reiteradas ocasiones a llegar a la Clínica Alemana".

Luego el abogado entregó una serie de informaciones respecto a la historia médica del convencional y los múltiples diagnósticos que tuvo durante varios años y que se podrían haber derivado de la enfermedad mencionada:

Agosto de 2013: Ingreso a la Clínica Alemana con diagnóstico de gastroenteritis aguda febril.

Enero de 2014: Ingreso a la Clínica Alemana por un síndrome disentérico y afectación por una bacteria.

Tuvo también una apendicitis aguda.

Julio de 2015: Ingresa de urgencia a la Clínica Alemana diagnosticado con una enfermedad adversa a los medicamentos.

Mayo 2016: Tiene un ingreso "y una de las cosas que aparece tiene que ver con la pérdida de cabello".

2017: Aparece como diagnóstico una enfermedad relacionada a la sangre: Enfermedad de Behcet.

2020: Diagnóstico es "púrpura y otras afecciones hemorrágicas".

Respecto a este historial, el abogado indica que "algunos de los síntomas que están vinculados a la sífilis" y que hay en la parte documentada "indicios de que los síntomas incluyen la pérdida de cabello (...) además, a la piel en general".

Consultado sobre si con esta información que estaba revelando buscaban "victimizar" a Rojas Vade, Ramírez Hermosilla indicó que "lo que le ocurrió sobre su tratamiento es real (...) no se trata de victimizarlo, se trata de mostrar lo que sucedió".

"Esa es la historia en general que aparece en la historia médica y que dan cuenta de una historia, esa historia parte con un diagnóstico que parece que en nuestra sociedad tiene una carga", dijo el abogado, agregando que "hay otras enfermedades que tuvo entremedio, pero que ya no se encuentran presente".

Durante la conversación el representante fue consultado sobre la deuda que arrastra Rojas Vade y por qué se atendía en la Clínica Alemana.

Sobre el tema dijo: "Rodrigo tenía Isapre porque trabajaba en Lanchile y tenía un sueldo relativamente nuevo y un seguro colectivo donde el prestador era la Clínica Alemana" y que incluso, a propósito de que ingresaba constantemente al recinto, "se reunió un grupo de médicos" para analizar su caso médico.

Respecto de la deuda, el abogado remarcó que "tiene origen vinculado a su situación de salud" y que debido a que en su proceso médico "ingresaba una y otra vez (...) el monto se iba haciendo más grande".

En lo personal, señaló que Rojas Vade "nunca contó nada sobre los diagnósticos" a su entorno familiar, ni siquiera a su pareja.

También, consultado respecto a si renunciará o no a la Convención Constitucional, el abogado dijo: "no he hablado específicamente con él (...) antes de tomar decisiones sobre su vida pública, tiene dos prioridades: la primera es dar cuenta que su error es grave, que ha generado un daño intenso en muchas personas (...) la segunda es la estabilidad de salud que debe tener para tomar cualquier otra decisión.