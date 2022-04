Ricardo Lagos por Convención: "Todavía podemos arreglar muchas cosas que están en proceso de elaboración"

24Horas.cl Tvn

10.04.2022

El ex presidente Ricardo Lagos se refirió al trabajo y al proceso de la Convención Constituyente de cara al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

"Es un momento delicado, porque hay que escuchar a los ciudadanos y podemos arreglar todavía cosas que están en proceso de elaboración, y creo que lo importante es ponernos de acuerdo qué es una Constitución" indicó el ex mandatario en una entrevista con Radio Duna.

"No me cabe la menor duda de que hay que hacer un cambio, eso estoy diciendo, es indispensable, porque en caso contrario, me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país. Hay algunas cosas que se han aprobado que me parecen muy graves y cuando se les ha hecho ver, efectivamente han retrocedido" detalló Ricardo Lagos.

En cuanto al Estado Plurinacional, norma que fue aprobada en particular por el Pleno, Ricardo Lagos se desliga de dicha propuesta y la descarta. "Hace mucho tiempo que tenemos una bandera, un himno nacional. Se ha ido creando en estos 200 años un imaginario de la patria. Somos un Estado Plurinacional en nuestro origen" sostuvo.

Por otra parte, sobre la posición ante la votación de Rechazo o Apruebo en el plebiscito de salida el 4 de septiembre "quiero suponer que vamos a tener un final feliz, no quiero ponerme en lo otro (en votar rechazo)" agregó.

“Si salimos mal porque hay Rechazo, hay una solución también, no es la muerte, hay una solución pero hagamos estas otras cosas para que todos votemos Apruebo”.