Subsecretario de Hacienda y denuncia de pagos de IFE: "Todos los cambios de situación deben ser informados oportunamente"

07.09.2021

Durante la tarde de este mates, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, se refirió en Noticias 24 al funcionamiento del Ingreso Familiar de Emergencia, luego de que parlamentarios denunciaran que 12 constituyentes recibieran el beneficio, a pesar de percibir una dieta de cerca de dos millones y medio de pesos.

Weber comenzó indicando que "no me corresponde pronunciarme al caso particular, solo me corresponde referirme a los elementos generales de la política pública".

Para el subsecretario, "se establecen umbrales, lo que dice la ley es que esas personas que tengan ingresos bajo los $800 mil pesos líquido por integrante del hogar, pueden recibir el IFE".

"Si estamos sobre ese umbral no corresponde el pago del IFE, evidentemente no corresponde el pago. Sobre eso, entran consideraciones de otra índole, éticas o morales sobre las cuales yo no puedo pronunciarme, pero si están puestos todos los antecedentes allí para que la ciudadanía se forme su propia visión respecto a lo que está ocurriendo", enfatizó Weber.

Junto con ello, la autoridad indicó que "el IFE tiene que ir a las familias que lo necesitan, como consecuencia de la pandemia o porque están en situación de desempleo, o porque lo han pasado mal", y "quienes pertenecemos a los sectores de mayores ingresos, por cierto que no es razonable que vaya el IFE hacia esas personas".

¿Pueden obtener el IFE personas que perciban dos millones y medio de pesos?

Respecto a esta situación, el subsecretario de Hacienda explicó los casos en los que una persona puede recibir el IFE, obteniendo un ingreso de dos millones y medios de pesos.

Para Weber, "si pusiéramos como ejemplo a una sola persona, que no tiene cargas familiares, que no hay más personas que viven en ese hogar y recibe 2 millones y medio de pesos, por cierto que no corresponde el IFE, porque no está pensado ni definido un umbral para ese caso en particular".

No obstante a ello, "si la misma persona gana dos millones y medio, está dentro del 90% del registro Social de Hogares, y además tiene más integrantes en su familia, y por lo tanto, el ingreso por integrante es menor 800 mil pesos, en ese caso sí corresponde el IFE".

En ese sentido, la autoridad explica que "el Registro Social de Hogares no solo mide ingresos, sino que también el contexto de vulnerabilidad y eso, por ejemplo si dentro del hogar hay personas con discapacidad o invalidez, hay que ponderarlos en su justa medida a través de los elementos técnicos que para eso fija el Ministerio de Desarrollo Social".

¿Qué ocurre si una persona consigue trabajo mientras recibe el beneficio?

Weber también se refirió al caso de que una persona obtenga trabajo mientras recibe el IFE, señalando que "el Registro Social de Hogares se tiene que ir actualizando, y por lo tanto, todos los cambios de la situación de la familia o de los integrantes del hogar, deben ser informados oportunamente al Ministerio de Desarrollo Social, o a través de los municipios, dependiendo de como sea el caso".

"Siempre, en toda política pública, hay una responsabilidad que es del Estado, pero también hay una responsabilidad en cada uno de los beneficiarios y quienes reciben las ayudas del estado de poder actualizar la información para que el propósito de la política pública se cumpla", recalcó el subsecretario.

Junto con ello, a autoridad también indicó que "el Estado es responsable de fijar las reglas del juegos y cada uno de nosotros somos responsables de cumplirlas y actuar de buena fe".

Ley corta de pensiones

El representante del Ministerio de Hacienda también se refirió también a la recientemente anunciada "Ley corta de pensiones", señalando que este es un "aumento importante", que permitirá "mejorar las pensiones de cerca de dos millones de actuales pensionados".

"Lo fundamental de esta reforma, es incrementar la cobertura de quienes van a recibir estos aportes del Estado", sostuvo Weber, quien también se refirió a la mejora de la pensión básica solidaria en cerca de mil pesos para adultos mayores de 75 años o más, señalando que "esto es lo que podemos financiar hoy día", y que "siempre los proyectos de ley son ampliamente discutidos en el Congreso", por lo que se podría mejorar.

Asimismo, Weber reconoció que "no hemos tenido el avance con la velocidad que quisiéramos para avanzar en una reforma larga. Nosotros hacemos esto con una perspectiva ciudadana, va más allá de lo que pueda hacer un Gobierno de turno".

La autoridad también tuvo palabras para el cuarto retiro, señalando que estas iniciativas "son dos elementos distintos", y que "el cuarto retiro es perjudicial para las personas (...) daña las pensiones de largo plazo".

En esa misma línea, fue enfático en señalar que "vamos a agotar todas las instancias para frenar un cuarto retiro, que es nefasto para las familias chilenas, especialmente las más vulnerables".

En cuanto a una posible extensión del IFE, Weber indicó que "tenemos que transitar de una política de ayudas sociales masiva extraordinaria por efecto de la pandemia , hacia una política de creación de empleos".