Bachelet: "El cambio climático es la mayor amenaza a los derechos humanos"

24Horas.cl TVN

07.12.2019

Madrid, 7 dic (EFE).- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha asegurado hoy que "el cambio climático es la mayor amenaza a los derechos humanos".

Bachelet, expresidenta de Chile, ha hecho esta declaración durante su intervención en la Cumbre Global Clima y Salud, un encuentro organizado por la Alianza Global Clima y Salud, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hoy tiene lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de la Cumbre del Clima.

Michelle Bachelet ha mantenido una conversación con la responsable de salud pública y medio ambiente de la OMS, María Neira, en la que ambas han hecho un llamamiento mundial para que la salud se coloque en el centro de las consecuencias negativas que supone la crisis climática.

"La salud humana es un derecho -ha insistido Bachelet- y el cambio climático afecta más a la salud de los más vulnerables, de las mujeres y los niños. Tenemos hechos, no hablamos de ideas. Siete millones de personas mueren al año en el mundo por contaminación. Los políticos deben analizar los hechos y tomar decisiones".

I am convinced that #ClimateChange is the greatest threat to #HumanRights:

🔸Right to life

🔸Right to food

🔸Right to health

🔸Right to live without violence.



➡️And #inequality is at the 💟 of it because the most vulnerable, the poorest, will be the most affected 🌦️#COP25 pic.twitter.com/3dMH5FvcOt