Michelle Bachelet tras reunión con Greta Thunberg: "Tuvimos una conversación inspiradora"

10.12.2019

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se reunió durante la jornada de este martes con la activista sueca, Greta Thunberg.

Ambas se encuentran participando de la COP25, la que se realiza en Madrid, por lo que en la cita se centró en el cambio climático y las acciones que se necesitan para combatirlo.

Tras la reunión, la expresidenta manifestó su agrado de haber compartido con la adolescente. "Tenemos el deber de garantizar que se escuchen las voces de los jóvenes. Tuve el placer de conocer a Greta Thunger, para #HumanRightsDay y tuvimos una conversación inspiradora. Ella es una prueba viviente de que todos tenemos un papel que desempeñar para crear el futuro que queremos. ¡Necesitamos actuar ahora!".

We have a duty to ensure young people's voices are heard. I had the pleasure to meet @GretaThunberg for #HumanRightsDay & we had an inspiring conversation. She is a living proof that we all have a role to play to create the future we want. We need to #ActNow!#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/ZBelfVace1