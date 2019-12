La ministra de Medio Ambiente expresó que no se llegó a un acuerdo en la regulación de la compra y venta de bonos de carbono, debido a la falta de "voluntad" y "madurez política para alcanzarlo".

Ministra Schmidt por COP25: "Los acuerdos alcanzados no están a la altura de la urgencia climática"

16.12.2019

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, realizó un balance de la finalizada COP25.

Explicó que las dos semanas que duró el evento fueron "durísimas" y que se trabajó para alcanzar los ocho objetivos que se habían trazado con anterioridad, sin embargo, sólo se pudo lograr siete de ellos, ya que se necesita un consenso total de todos los participantes.

"No pudimos lograr uno de los objetivos (...) que era regular la compra y venta de bonos de carbono. Los países no logramos consenso que habría permitido traer recursos a los países más vulnerables (...) aún no existe la voluntad ni la madurez política para alcanzarlo", precisó. Agregó, además, que "lo dimos todo, sin rendirnos, para negociar día y noche".

"Por supuesto que no estamos satisfechos. Los acuerdos alcanzados no están a la altura de la urgencia climática que estamos enfrentando en el mundo entero", sentenció.

Al ser consultada por las posibles responsabilidades que se le han hecho al Ejecutivo, la ministra precisó que "se pueden haber cometido muchos errores. Lo que creo que es importante no es sólo reconocer estos errores, porque sólo así podemos avanzar en este desafío que es gigantesco".



La ministra sostuvo que se concretaron siete logros: