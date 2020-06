Colombianos regresan a su país en vuelo humanitario en medio de la pandemia

El avión además traerá de regreso a 60 chilenos desde el país cafetalero que, producto del cierre de las fronteras y lineas aéreas, no podían volver.

22.06.2020

Este lunes 180 ciudadanos colombianos regresarán a su país en un vuelo humanitario luego de meses intentando retornar debido a la pandemia que afecta al mundo.

El canciller Teodoro Ribera anunció la salida de este vuelvo desde el aeropuerto de Santiago con destino a Colombia, el que además traerá de regreso a 60 chilenos que también buscan volver al país.

En @NuevoPudahuel, Canciller @TeodoroRiberaN despide a ciudadanos colombianos que abordarán ✈️ aportado por privados para llevarlos a su país. El mismo operativo, coordinado por @Minrel_Chile y @CancilleriaCol, traerá de regreso a compatriotas que se encuentran en Colombia 🇨🇱🇨🇴 pic.twitter.com/odMgzTVxFd — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 22, 2020

"Hemos vistos a extranjeros acampando en las afueras de sus consulados, además el 95% de las lineas aéreas no están funcionando. Ante esto hemos hecho gestiones con el gobierno de Bolivia, Perú y Colombia y con empresas para lograr el retorno de los ciudadanos a sus países", explicó el ministro de Relaciones Exteriores.

Este vuelo fue posible gracias a una colaboración público privada, según detalló el ministro y es el quinto vuelo humanitario que sale desde Chile con destino a Colombia.

"Acampar fuera de los consulados no es la manera de acceder a un vuelo"

Para la selección de las personas que viajarán en este vuelo, Ribera detalló que se hizo una priorización.

"Primero mujeres y niños, luego adultos y ahí vamos viendo depende de cómo se van inscribiendo", dijo el canciller y recalcó que "acampar fuera de los consulados no es la manera de acceder a un vuelo".

Además el ministro explicó que las personas que pueden ser parte a estos vuelos humanitarios son aquellas que tienen su situación de extranjería al día y no cuentan con penas pendientes en el país.

Frente a la posibilidad de retornar de estas personas a Chile, el canciller detalló que "aquí no hay comprometidos recursos públicos, por lo que no hay limitaciones de regreso al país. Si fuera con recursos públicos sí hay algunas restricciones para garantizar que no sea un vuelo de ida y vuelta".