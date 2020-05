Fin de semana largo: Comienza el cordón sanitario para Santiago, Concepción y Temuco

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, enfatizó que las personas que intenten cruzar estos cordones sanitarios se arriesgan no sólo a millonarias multas, sino que también a presidio efectivo. La medida regirá hasta el domingo a las 22 horas.

24horas tvn

20.05.2020

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, recordó que este miércoles, a las 18 horas comienza a regir el cordón sanitario para Santiago, Concepción y Temuco, a raíz del feriado de este jueves 21 de mayo.

En ese sentido, la autoridad precisó que "el cordón sanitario prohibe el ingreso y salida del lugar que se encuentran acordonado. Sólo puede salir quien tenga salvoconducto, individual o colectivo. El primero sólo se obtiene en dos circunstancia: funeral o tratamiento impostergable. El segundo es para asegurar la cadena de abastecimiento".

Subsecretaria de Prevención del Delito: "No intenten salir de la región Metropolitana".



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/vRaUp5ka9r — 24 Horas (@24HorasTVN) May 20, 2020

"No intenten salir de la región Metropolitana, porque van a pasar un mal rato. Van a tener que pasar por un control muy estricto, un gran taco y van a tener que devolverse. Y no sólo eso. Las personas que lo intenten son objeto de un sumario sanitario que pueden alcanzar multas de 50 millones de pesos, como también penas privativas de libertad de hasta 540 días de presidio. Por eso insisto, no intenten salir de los lugares acordonados (...) La fiscalización va a ser implacable", agregó Martorel.

Revisa todas las comunas del país que están con cordón sanitario:

Provincia de Chiloé

Osorno

Temuco

Padre Las Casas

Puerto Williams

Punta Arenas

San Antonio

Santiago

Concepción

Chile alcanza peak de contagios: Supera los cuatro mil nuevos casos

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chile, indicando que en las últimas 24 horas se reportó un nuevo peak de contagios y fallecidos, llegando a 4.038 y 35, respectivamente.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el número total de fallecidos por la enfermedad se elevó a 544 en todo Chile, mientras que los contagios llegó a 53.617.

Ingresa tu RUT y revisa si recibirás el Ingreso Familiar de Emergencia Leer más

La autoridad hizo un llamado a la población para respetar las medidas sanitarias dispuestas, indicando que se debe poner énfasis "en nuestras personas mayores y enfermos crónicos, que mantengan sus tratamientos y disminuir su factor de riesgo".

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, destacó que "la Red Integrada CIVUD-19 continúa aumentando las camas y disponibilizando a quienes lo requieran".

"Este esfuerzo está en los hospitales del país y por eso instruimos a los prestadores privados para aumentar disponibilidad de camas", añadió.

El ministro Jaime Mañalich aclaró primeramente que, "la circulación de otros virus, como influenza, adenovirus, sincicial, no estarían circulando en el país, por lo que si una persona presenta síntomas, corresponde a coronavirus".

Complementó que "el Comité Asesor hizo una recomendación en el cambio de la definición de lo que entendemos por caso de coronavirus".

Mañalich destacó que se trata de la definición de "caso probable", el cual refiere a sospechoso con PCR indeterminado, por lo que no se requiere repetir el examen. También, destacó que requiere "contacto estrecho de un paciente confirmado con PCR positivo que presenta síntomas respiratorios dentros de los 14 días posteriores al contacto, sin necesidad de realizar prueba de diagnóstico de PCR.

Ministro Jaime Mañalich:



Caso confirmado: Persona con PCR positivo y el Consejo Asesor sugiere agregar una columna nueva en que se determina un caso probable y que se detalla a continuación: pic.twitter.com/cAMt3S2JvW — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 20, 2020

RM sigue en confinamiento: Gobierno extiende cuarentena en 42 comunas y suma a Lonquimay

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, comunicó este miércoles la decisión de mantener la cuarentena total para las 32 comunas de la Provincia de Santiago, las otras seis comunas de la de región Metropolitana, así como también la cuarentena de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Mejillones.

Según precisó la autoridad, la medida se renueva el viernes 22 de mayo a las 22 horas, hasta el próximo viernes 29 de mayo a las 22 horas.

Ministro Jaime Mañalich | Mantienen cuarentenas pic.twitter.com/skql2htO2w — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 20, 2020

A las comunas antes mencionadas, se suma la comuna de Lonquimay, en la región de La Araucanía, donde se ha presentado un "preocupante brote" en una localidad aislada y sin un acceso expedito a un centro asistencial. Por ello, la autoridad sanitaria indicó que desde este viernes 22 de mayo a las 22 horas, comienza la cuarentena.

Con Lonquimay, nuestro país suma 43 comunas en cuarentena total hasta el 29 de mayo.

Ministro Jaime Mañalich | Nueva zona en cuarentena pic.twitter.com/MSfiF31mLK — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 20, 2020

Por otro lado, Mañalich indicó que hay nueve comunas de la región Metropolitana que han registrado una evolución favorable y han disminuido sus casos desde el inicio de la cuarentena total, por lo que hablar de una nueva cuarentena es "prematuro".

Revisa el listado de todas las comunas que mantendrán la cuarentena total por una semana más: