"A los alcaldes nos han ninguneado siempre": Alcaldesa Barriga encara a intendente Guevara en visita a Maipú

La edil acusó de mentir a la autoridad regional, señalando que "no corresponde que él esté acá como si nada. Él desconoció el acuerdo tomado en siete reuniones", criticando la poca cantidad de cajas de alimentos que se entregaron allí. Guevara, en tanto, señaló que eso no era cierto y que la alcaldesa no tenía razón en sus acusaciones.

Agencia Aton

04.07.2020

Un duro emplazamiento hizo la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, al intendente metroplitano, Felipe Guevara, por las supuestas 20.000 cajas de alimentos que el Gobierno no habría entregado en la comuna como parte del programa de ayuda por la pandemia.



"Estoy cansada de las mentiras, usted tiene que responder las 20 mil cajas. Usted desconoció el acuerdo de nuestra comuna de 150 mil cajas y dejó plantados a 20 mil hogares, y está como si nada, no lo voy a permitir intendente, a falta de respeto la ha cometido usted como autoridad conmigo y con los vecinos", le gritó la jefa comunal al intendente en una actividad en el canal Santa Marta.



El intendente le respondió escuetamente que "eso no es así" y se alejó de la alcaldesa Barriga, que estaba visiblemente alterada. Luego, Guevara señaló que "no tengo nada que responder, ya me he pronunciado respecto al tema, ella no tiene la razón, está equivocada, no tengo más que decir".



"El Presidente Sebastián Piñera lanzó el programa Alimentos para Chile, se cumplió la promesa del Presidente, se repartió un millón y medio de cajas de alimentos y la evaluación que hacen los vecinos de ese programa es muy buena", concluyó el intendente.