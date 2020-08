Abogada y retención del 10% por deuda alimenticia: "El que hace la gestión, va a lograr obtener el resultado"

24horas tvn

04.08.2020

Este martes, la Comisión de Constitución vota el proyecto que permite la retención del retiro del 10% desde los fondos personales de las AFP, sin la necesidad de que sea el afiliado quien decida retirar o no su dinero ahorrado.

En ese sentido, la abogada de familia Roxana Rodríguez, explicó a 24 AM, que hoy el pago por deuda alimenticia "está entregado a la voluntad del afiliado de retirar o no este" y que, por o mismo, se busca que "el padre que tenga deuda de la pensión de alimento, se retire de forma automática".

En ese mismo sentido, aseveró que "la reforma tiene un tope. Hay deudas de pensión que básicamente no se van a poder cubrir en tu totalidad, pero si hoy logras retenerle a un deudor 4,3 millones, es bastante".

De aprobarse la iniciativa, sería el Tribunal de Familia el que solicitaría que se giren los fondos ahorrados en las cuentas individuales de la AFP y que se abonen para liquida la deuda.

Respecto de los posibles trámites, Rodríguez argumentó que hoy se están dando los plazos para que el dinero logre retenerse antes de ser entregado. "El Tribunal en general está dictaminando una medida cautelar de retención de los fondos. Se va a retener el ahorro en la AFP, mientras se resuelve si hay deuda o no, de pensión de alimentos. Tiene que revisarse (...) Si el deudor debe 1 millón de pesos, no se le tiene que retener $2 millones", aseveró.

Por último, respecto de la retención de dinero en el Bono Clase Media, la abogada explicó que aunque son figuras distintas, se pueden solicitar las dos de forma paralela: "Las figuras son distintas, por la misma solicitud se podrían pedir las dos a la vez. No depende de cuántos beneficios tenga, sino que cuál es su deuda". Y en ese mismo sentido, "deberían retenerse las dos".

Por ello, llamó a las personas a efectuar las solicitudes: retención del retiro del 10% y también de la ayuda estatal.

SII por Bono Clase Media: quienes pusieron mal el $0 "tendrán que devolver" el dinero

El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó más aclaraciones sobre el proceso para postular al Bono Clase Media, especificando que quienes se equivocaron en el formulario, y no tuvieron una baja del 30% o más de sus ingresos, "tendrán que devolver" el dinero.

Según explicó a 24 AM Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, existen dos posibles casos que pudieron haberse presentado durante el fin de semana, respecto al proceso.

Saravia detalló que "si una persona que sí tuvo una baja del 30% en su sueldo de julio, respecto al promedio declarado en todo el 2019, y se equivocó al colocar un $0, no tendrá problemas porque el bono lo iba a recibir igual".

No obstante, sostuvo que, contrariamente, si alguien rellenó el espacio con un $0, pero sus ingresos no bajaron en al menos un 30%, "el bono no le corresponde, por lo que estamos construyendo un mecanismo para que estas personas puedan devolverlo".

La institución destacó que las cifras contempladas son "en base a los antecedentes de cada persona en base a los ingresos promedio recibidos en 2019 y lo contemplado en julio del 2020".

Respecto a los problemas presentados en la plataforma, Saravia aclaró que el trámite es "súper simple" y que a partir de este lunes ya no deberían haber complejidades para la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo que si alguien recibió el Ingreso Familiar de Emergencia, se le descontará dicha cifra respecto al bono de clase media.

¿Se puede apelar si hubo problemas en el proceso? La representante del SII destacó que "tenemos nuestros canales, mesa de ayuda, opciones de contacto por internet para que contribuyentes envíen sus dudas y ahí iremos analizando los casos".