Abogado de Mañalich prepara querella contra ex funcionaria y la acusa de “testimonio falso” con “móvil ideológico"

07.10.2020

El abogado de Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, acusó a ex funcionaria del ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli, de “testimonio falso” con “móvil ideológico”, luego que ex jefa de Enfermedades No Transmisibles de la cartera denunciara ante la Fiscalía que durante la gestión del ex ministro de Salud se le pidió manipular la base de datos sobre contagios de covid-19.

Además, el profesional indicó en conversación con La Segunda que se encuentran trabajando en una querella en contra de la exfuncionaria del Minsal, tras sus declaraciones a la Fiscalía.

Albagli entregó su versión ante el Ministerio Público el 30 de septiembre, en el marco de la investigación por la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra Mañalich, el Presdente Sebastián Piñera y otras autoridades de Gobierno por su eventual responsabilidad en las muertes por covid-19 ocurridas en su comuna al principio de la pandemia.

La declaración ante la Fiscalía de la ex funcionaria, quien renunció al Minsal a mediados de septiembre, fue dada a conocer esta mañana por Ciper y La Tercera. En esta, Albagli acusa que un día de abril, cuando era una de las encargadas de elaborar los informes epidemiológicos, se le pidió manipular la base de datos para que la cifra calzara con la que dio a conocer Mañalich a la prensa en su reporte diario.

Esta tarde, en el diario La Segunda, Gabriel Zaliasnik señaló que “las afirmaciones (de Albagli) son completamente falsas. Es muy peligroso usar al Ministerio Público para plantar evidencias y testimonios falsos. En mi calidad de abogado del ex ministro Mañalich tengo el deber de perseguirlo. Ejerceremos las acciones penales que correspondan. No vamos a tolerar falso testimonio ni la obstrucción de la investigación”.



Zaliasnik apuntó a la militancia política de Albagli: “Es cosa de ver sus redes sociales. Es cercana o derechamente militante de RD. Y lo que es más grave, en la misma declaración señala haber compartido su cuestionamiento a la estrategia del Minsal con Thomas Mix, hermano de la diputada Claudia Mix (Partido Comunes), que promovió la acusación constitucional contra Mañalich”.



“Su declaración no es casual. Está hecha para tratar de incidir en la acusación constitucional. Eso es política sucia y, a la vez, revela que hay personas que no dudan en dañar el estado de derecho y usar al Ministerio Público y a los tribunales con móviles ideológicos”, culminó Zaliasnik.

Cabe señalar que otra testigo, la ex jefa de Epidemiología y actual titular de Planificación Sanitaria del Minsal, Joanna Acevedo, afirmó ante la Fiscalía que que el ex ministro creó “sistema paralelo” de casos de covid, a cargo de su jefa de gabinete, Itziar Lianzasoro. “Entonces ella (Linazasoro) decidió armar un sistema paralelo para llevar la información pública, que era llamar por teléfono a las seremis para que le informaran de los casos", declaró.

La Fiscalía justamente está requiriendo correos electrónicos de Lianzasoro y Mañalich, los que el Gobierno se ha negado a entregar, por lo que el fiscal Xavier Armendáriz recurrió a la Corte Suprema para obtenerlos.