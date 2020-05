Alcalde Alessandri: "Pido que nos den atribuciones a los municipios para poder fiscalizar"

24Horas.cl Tvn

03.05.2020

En conversación en 24 Horas Central, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandi, se refirió al anuncio del Gobierno en el que amplió la cuarentena para su comuna y para Quilicura, Cerrillos y Recoleta.

Sobre la medida, el edil expresó que "los brotes de coronavirus se nos han disparado. Muchos de los vecinos, la gran mayoría diría yo, ha cumplido y se ha mantenido en su casa, pero están los porfiados de siempre, que lamentablemente en distintos barrios, estoy pensando en Balmaceda, en Barrio Yungay, en la Alameda, República, han salido sin control".

"Pido mayor fiscalización, porque la verdad es que hay muchos que han cumplido, pero hay un número minoritario, que es masivo también, que no mantiene la distancia social, que no usa mascarilla, que se ha concurrido al Barrio Meiggs. Hay tiendas de departamentos que han abierto en zona de cuarentena, porque la fiscalización había sido nula o casi inexistente. Yo hablé con el ministro de Defensa, Alberto Espina, para pedirle mayor presencia de militares. He hablado también con Carabineros, con el general de zona, para pedirles mayor fiscalización. Ya a contar del viernes, sábado, se está notando un poco más de fiscalización, porque lamentablemente hay algunos que no entienden que esto es solidaridad, es empatía. Tenemos que cuidarnos entre todos (...) Lamentablemente, a veces necesitamos tener más fiscalización porque el autocontrol no está dando resultados", añadió el alcalde de Santiago.

Posteriormente, Alessandri indicó que "estamos llevando cajas de mercadería a domicilio, porque tenemos drama social. Muchos vecinos están pasando hambre y eso realmente nos tiene que conmover como sociedad. La municipalidad está haciendo un esfuerzo grande, hemos hecho modificaciones presupuestarias, llevando cajas de alimentos, los medicamentos del consultorio y de la botica popular. Los estamos llevando a domicilio. Tenemos teléfono con psicólogo, porque el adulto mayor está con ansiedad, hay algunos con depresión. Llevan casi dos meses completamente aislados y están con problemas de salud. El llamado es hacer este último esfuerzo para que lo hagamos todos".

"Son las policías, PDI, Carabineros y el Ejército, en el caso de Santiago, las que fiscalizan. Yo pido que nos den atribuciones a los municipios. Lo que hemos estado haciendo nosotros es una labor educativa, perifoneamos a la forma antigua, pero no tenemos la facultad para tomar a un individuo y llevarlo detenido o incluso para pedirle su permiso temporal para salir. Dennos atribuciones, podemos ser un co-ayudante mucho más activo, que confíen un poco más en los municipios y nos den las herramientas para poder fiscalizar (...) Pedí que incrementaran los patrullajes. No puede ser que en los condominios hayan fiestas, no puede ser que seamos la comuna líder no sólo en contagiados, sino que también de personas, vecinos que vulneran en toque de queda", agregó el edil.

Más tarde, respecto los brotes que se han generado en cités, en donde existe condiciones de hacinamiento, el jefe comunal señaló que "ha sido muy complejo. Tenemos más de 450 cités y ahí existe un drama social por el cual yo vengo luchando para tener una herramienta de fiscalización. Aprovecho de hacer un llamado a los legisladores para que prontamente tengamos una ley que nos permita fiscalizar lo que denominamos subarriendo abusivo. Se da abusan de inmigrantes y les arriendan a un precio altísimo, pero como están en situación irregular, terminan arrendándoles un camarote en un espacio, en una casa antigua o en un cité. Ahí es donde se nos han concentrado los focos de coronavirus".

