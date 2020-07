Alcalde Carter descarta decretar el cierre de las ferias libres en La Florida

24Horas.cl Tvn

01.07.2020

A diferencia de sus colegas de Puente Alto y Recoleta, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, descartó suspender momentáneamente por dos semanas, al menos, el funcionamiento de las ferias libres en su comuna tal como lo han recomendado las autoridades sanitarias para evitar desplazamientos y bajar la tasa de nuevos contagios por COVID-19.

La autoridad comunal reconoció que ha sido una medida que han evaluado en el municipio, pero hasta hoy consideran que "no podemos darle un golpe mortal a las familias que hoy les cuesta comer y que ya les cuesta trabajar".

La iniciativa que sí adoptaron, según da cuenta Carter, ha sido "por un lado, pasar a un horario restringido de martes a viernes para evitar las aglomeraciones de los fines de semana; separando los locales y puestos, permitiendo que las ferias puedan seguir funcionando".

Asimismo, se decidió dar inicio a la toma gratuita de test rápidos para los feriantes de la comuna y también para los usuarios: "No era responsable tomar esta decisión (no cerrar las ferias) si no tomábamos medidas sanitarias asociadas. Hemos decidido testear a todos los locatarios, los trabajadores de los puestos de las ferias, de modo tal de saber si efectivamente pudiese haber un foco de contagio entre ellos". De esta manera, el alcalde pretende que "si el día de mañana tenemos positividad, obviamente esa feria en particular tendrá que ser reducida o eventualmente cerrada".