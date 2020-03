Alcalde Carter valora cierre voluntario de malls en La Florida: "Lo único que importa es prevenir la vida de chilenos y chilenas"

24Horas.cl Tvn

17.03.2020

Luego del "ultimátum" que entregó a comienzos de semana, donde advirtió que cerraría los grandes centros comerciales de la comuna si no lo hacían voluntariamente ante el avance de la pandemia de coronavirus, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, valoró la decisión tomada por los ejecutivos de Cencosud, Mall Vivo y Grupo Plaza, quienes este martes comunicaron que acatarán la propuesta.

"Como municipalidad valoramos este gesto de la empresa privada que ha demostrado que la buena voluntad puede primar en crisis como esta y en donde lo único que importa es prevenir la vida de chilenos y chilenas", señaló mediante un comunicado el municipio.

COMUNICADO OFICIAL



Centros comerciales aceptan cierre voluntario propuesto por Municipalidad de La Florida.



Más detalles en el comunicado.#COVID2019 pic.twitter.com/zc0EXEG3XP — La Florida (@MuniLaFlorida) March 17, 2020

Por su parte, el propio Carter se refirió a la polémica generada en un comienzo con su advertencia, comentando que "yo no quiero pelear con nadie. Aquí no se necesita ni un Presidente enojado, ni ministros enojados, ni alcaldes taimados. Aquí cada uno tiene que cumplir con su deber. La experiencia internacional nos está demostrando que el presidente Macron decretó el cierre completo del país, he incluso le ha ofrecido pagar el arriendo a la gente para que se quede en sus casas".

: Carter advierte a malls en La Florida: "Cierran a las 16:00 horas o los clausuramos" Leer más

Asimismo, agradeció a los empresarios que acogieron el llamado y reiteró su intención de no escatimar a la hora de tomar medidas para intentar contener los contagios de Covid19: "Yo no estoy dispuesto a seguir esperando, hay que hacer cosas ahora con la gente y afortunadamente los grandes grupos económicos que trabajan en La Florida, en una bonita sorpresa, están devolviendo la mano después de ganar mucho dinero durante años, para el bien más importante que la comunidad".