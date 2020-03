Alcalde Codina: "Lo que le va a pegar fuerte a las comunas del sur de Santiago es que no se establezcan restricciones"

24Horas.cl Tvn

17.03.2020

El alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, se refirió a las medidas que se deberían adoptar para evitar la propagación del coronavirus en Chile.

Consultado por si ha evaluado cerrar áreas de su comuna, Codina sostuvo que "yo creo que hay asuntos que son hoy día urgentes y que no se han solucionado. Estamos en la fase 4, se prohíbe la reunión de grupos de más de 50 personas y, sin embargo, cada 30 segundos usted tiene un grupo de 50 personas en una micro, en los vagones del Metro... hoy día, lo que le va a pegar fuerte a las comunas del sur de Santiago es que no se establezcan restricciones".

"¿Por qué no se difiere el horario de ingreso en las fuentes laborales de la gente que tiene que trasladarse día a día en el Metro y en las micros para evitar que todos tengan que tomar el bus a la misma hora? Que algunos ingresen a las 8:30 horas, otros a las 9:30, otros a las 10:30... ir de manera planificada y tratando de evitar las fuentes de contagio", agregó el edil.

A nivel de la región Metropolitana, Codina indicó que "lo primero que debiera hacerse es la constitución de un espacio donde el Ejecutivo, el Congreso, el Colegio Médico, los científicos, los académicos, los alcaldes puedan reunirse y establecer claramente una política que sea monolítica (...) ¿Las pandemias a quiénes les pega más? A los sectores que son más vulnerables, porque el hacinamiento se produce más en esos sectores. Entonces, si yo quiero proteger a mi gente, reclamo y grito que haya medidas más restrictivas, porque no puede ser que nosotros tengamos hoy día a los trabajadores de Puente Alto subiéndose a la micro, compartiendo la posibilidad de contagiarse sin que se establezcan medidas al menos de coordinación con las empresas que son las que dan las fuentes laborales para diferir los horarios de ingreso".

"Nos enfrentamos a una situación tremendamente delicada. En Chile, camas UCI no hay más de 2.500. Sin embargo, usted tiene que el pic del contagio —que va a estar, se supone, en la última semana de abril— va a demandar una cantidad camas UCI que hoy día no están disponibles. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dicen los técnicos: aplanar la curva. ¿Cómo la aplanas? Con el aislamiento social. Por eso, yo soy partidario de que las medidas sean más drásticas desde el Ejecutivo, que pueden ocasionar en algunas personas molestia y decir que somos exagerados. Prefiero que digan eso antes que ser negligentes", añadió el alcalde.

Finalmente, Codina sostuvo que "eso, por ejemplo, implica que los mall perfectamente pudieran cerrar y, además de todo, con eso usted le garantiza a los pequeños locatarios que no se les va a cobrar el arriendo si esto es una instrucción desde la unidad sanitaria. ¿Por qué muchas tiendas del mall no quieren cerrar? Claro, si está abierto, la tienda está obligada a pagar el arriendo del mes. Si, en cambio, la autoridad sanitaria establece que el mall tiene que estar cerrado, pero sí sólo el supermercado, la farmacia, las bencineras abiertas, eso obliga a que usted no tenga que pagar el arriendo".

"Estoy convencido de que los alcaldes vamos a seguir en una postura fuerte por garantizar la salud de nuestros vecinos, la vida. Si no tomamos las medidas a tiempo, el sistema de salud de nuestro país no va a dar abasto al atender a la gente. Estaríamos viendo a gente morir simplemente por no tener una cama UCI disponible en nuestro país", concluyó.