Alcalde Codina: "Tenemos que vencer este miedo a que los municipios puedan tener información de quienes están contagiados"

El edil de Puente Alto expresó en 24 Horas Central que "si nosotros como municipio no contamos con la información, es muy difícil que podamos estructurar medidas de apoyo o poder controlar a quienes pueden ser un riesgo para otros si es que no toman las medidas".

06.04.2020

En conversación en 24 Horas Central, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la situación en su comuna ante la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la alerta por un posible brote de contagio en un templo evangélico, el edil indicó que "la verdad es que creo que refleja un serio problema que hay hoy día, que es la gran discusión entre los alcaldes y el ministerio de Salud, y en que mantiene como 'hueso santo', bajo 10 llaves, la información de quiénes están contagiados de COVID. Ni siquiera nos dan la información de dónde están los contagiados".

"La norma estableció que se podían hacer reuniones, tomando ciertas precauciones, con menos de 50 personas. Yo soy partidario, y he hecho un llamado a la gente, a evitar la exposición. Creo incluso que esta Semana Santa, los líderes espirituales lo que debieran hacer es llamar a la oración. Que la gente, en un momento de introspección junto a su familia, pueda orar en este caso en vez de hacerlo en el templo, en grupo. Pero, si nosotros como municipio no contamos con la información, es muy difícil que podamos estructurar medidas de apoyo o poder controlar a quienes pueden ser un riesgo para otros si es que no toman las medidas", añadió Codina.

Luego, el alcalde indicó que si las autoridades "lo hubieran hecho adecuadamente, se hubieran establecido restricciones en ese templo para poder desarrollar ese tipo de actividades, porque se hubiera informado y establecido de alguna manera a la persona responsable. De verdad que aquí tenemos que vencer este miedo a que los municipios puedan tener la información de quienes están contagiados con positivo. Por ejemplo, en Puente Alto se dice que hay 76 contagiados, sin embargo, ya sabemos que en el centro de adultos mayores que sufrió el brote la semana pasada hay 51 positivos de los adultos mayores más 10 funcionarios. Es decir, ahí ya tiene 61. ¿Usted cree que en el total de la comuna va a haber 76 contagiados? Aquí hay algo de información que el ministerio tiene que transparentar, que tiene que entregarle a los municipios para que podamos colaborar. Por ejemplo, en la cárcel. Yo estoy sumamente preocupado por los muchachos de la cárcel, estuve con ellos".

"Tuvimos que implementar como municipalidad un sistema para sanitizar la cárcel. Hoy día estuvimos haciendo un proceso ahí, algo que tiene que hacer el ministerio, que tiene que hacer Gendarmería, etc. Pero, finalmente terminamos subsidiando los espacios donde no hay acción. Hoy día en la cárcel también se vino a determinar que los que están presos puedan usar el celular, porque ya que no va a haber visitas de la forma habitual, que les dejen usar celular o tener teléfono", añadió el alcalde.

Posteriormente, Codina se refirió a las familias que deben enfrentar "hacinamiento en viviendas sociales. Dos,tres familias a veces en 40 metros cuadrados, un baño. Hace imposible practicar la cuarentena para un miembro de la familia. Por lo tanto, lo que yo he planteado es que lo que hay que hacer es que se instale la enfermedad, pero para eso no se pude sólo establecer una cuarentena. Tiene que haber un plan económico de apoyo a esas familias que tienen que pasar dos, tres meses, de una situación muy precaria".

"Lo que hay que entender también en el Gobierno central es que la situación precaria ya se originó. Es decir, los trabajadores de la comuna de Puente Alto, muchos de ellos que eran garzones, que trabajan en empleos informales o que incluso son ambulantes en alguna otra comuna, ya no tienen ingresos. Entonces, el plan económico tiene que llegarles al bolsillo ahora. No podemos esperar que en dos meses más se ejecuten programas sociales. ¿Cómo se tiene que hacer? Los municipios tenemos que empezar a gastar con el aval del Estado. Hay que darle alimento a la gente, hay que cubrir necesidades básicas, que hoy día me tienen tremendamente preocupado", cerró el edil.

