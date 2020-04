Alcalde de La Florida llama a contagiados con coronavirus a enviar sus datos para ayudarlos

24Horas.cl Tvn

06.04.2020

Este lunes el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, compartió un video a través de su cuenta de Twitter en la que solicita abiertamente los datos de los vecinos de su comuna que se encuentren contagiados con COVID-19.

Esto debido a que según explica la autoridad comunal, el Ministerio de Salud no entrega los datos de los enfermos por la ley de protección de los pacientes.

Según detalló el edil, existen decenas de personas que han dado positivo de acuerdo con los datos oficiales, por lo que como municipio los quieren ayudar.

Queremos cuidar a todos nuestros vecinos con Covid-19, pero lamentablemente no tenemos la información para saber quiénes son, escríbenos al correo: [email protected]



No te dejaremos solo, toda la comunidad de La Florida se une para que no te falte nada. #CoronavirusChile pic.twitter.com/40HeDTSESa