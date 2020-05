Alcalde de La Florida propone un "brazalete sanitario" para pacientes con COVID-19

Agencia Aton

12.05.2020

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda, para presentarle un protocolo humanitario para pacientes de COVID-19 que no están hospitalizados y mueren en sus domicilios.



El edil pidió la cita luego de las fuertes críticas que hizo el viernes al Gobierno tras el fallecimiento de un vecino de su comuna, a quien -según denunció el jefe comunal- se le negó la posibilidad de tomar un examen PCR. Carter también acusó que una vez producido el deceso, las autoridades sanitarias descuidaron las gestiones para el retiro del cuerpo.



"Debería ocurrir que cada persona que tenga coronavirus sea identificada inmediatamente al momento del diagnóstico con un pequeño brazalete, que permita que el médico tratante esté en contacto con su paciente o su familia en caso de que la persona fallezca", planteó Carter tras la reunión con el mandatario.

: Carabineros detiene a mujer con COVID-19 en Estación Central por no respetar cuarentena obligatoria Leer más



El jefe comunal detalló que "el drama básico hoy es que las personas al fallecer en sus casas no tienen certificado de defunción y ahí empieza este juego macabro de que nadie se hace responsable".



"Esta medida (el brazalete) tan simple -reveló Carter- el Presidente la encontró sensata, le entregamos una carpeta con una serie de antecedentes y le hemos pedido pasar de las cifras a la humanidad", sostuvo.



"Queremos pedir que haya una mirada más humanitaria para esas personas que pierdan a un ser querido", insistió.



Según Carter, "le hizo particular sentido al Presidente que cada paciente tenga un pequeño brazalete como cuando uno nace o se hospitaliza, donde la familia tenga el acceso al número de contacto para su médico tratante y en el evento de que esta persona fallezca haya una gestión rápida y no estemos con esto que ha ocurrido con esta persona en La Florida".

Carnet COVID-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que se tomó la decisión de postergar la entrega del "Carnet COVID".

"Hemos decidido postergar, por ahora, la entrega de un Carnet COVID, porque se nos ha hecho ver que podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo", precisó la autoridad sanitaria.

"Es una hipótesis que hay que atender (...) Puede ocurrir que una persona que tengan el carnet COVID, frente a otra que no lo tenga, tenga ciertos privilegios (...) Como evidentemente ese riesgo es válido, por ahora vamos a entregar un carnet de alta de COVID", agregó Mañalich.

: Beneficiado con indulto conmutativo es detenido por participar en un robo y abuso sexual Leer más

"Hemos puesto en pausa y solamente como la ley de derechos y deberes nos obliga, que hayan estado hospitalizados o en sus casas en cuarentena, un carnet de alta (...) a decisión se tomó entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana", sentenció.