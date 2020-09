Claudio Castro dijo que hace cinco meses el confinamiento era necesario, argumentando que "no conozco a ningún experto que valide que Santiago funcione a tiempos distintos".

Alcalde de Renca critica seguir en cuarentena: "Qué pretende la autoridad, ya no tiene sentido"

24Horas.cl Tvn

24.09.2020

El alcalde de Renca, Claudio Castro, criticó que el Gobierno mantenga a la comuna en cuarentena, siendo la única en esta condición en el Gran Santiago, advirtiendo que dicha instancia ya no cumple los objetivos.

Según indicó el edil a 24 AM, la cuarentena en la zona "ya no es efectiva", porque las personas "buscan la forma para salir a trabajar" y ya no ven en la instancia una medida concreta.

Alcalde de Pirque explica cómo sería el regreso a clases en su comuna Leer más

"No sé qué pretende la autoridad (...) ya no tiene sentido", dijo Castro, argumentando que hace cinco meses "fue importante para bajar la movilidad", situación diferente a la actualidad.

Asimismo, criticó ser la única comuna del Gran Santiago que quedará bajo confinamiento, subrayando que "no conozco a ningún experto que valide que Santiago funcione a tiempos distintos".

"Mi pregunta es si vamos a tener una medida sanitaria distinta que hace semanas dejó de funcionar", añadió.

Castro también defendió la estrategia de trazabilidad seguida en la zona, afirmando que "si en Renca dejamos de aplicar la cantidad de test como hoy, los números permitirían que estemos en fase 3".

Finalmente, dijo que por lo ocurrido en Fiestas Patrias debería haber una situación "paradójica", pues "ocurrirá una baja de casos porque se tomaron menos tests" en el país.