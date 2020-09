Alcalde de Renca: "La cuarentena hace varias semanas muestra que no es efectiva"

Agencia Aton

25.09.2020

El alcalde de Renca, Claudio Castro, reiteró su rechazo a la decisión del Ministerio de Salud de mantener en cuarentena a su comuna, la única del Gran Santiago que permanecerá en confinamiento a partir del lunes.

A juicio del jefe comunal, la cuarentena es una medida que ha perdido su efectividad, especialmente en Santiago. "La cuarentena tiene como objetivo reducir la movilidad, eso funcionó cuando entramos en la gran cuarentena, que fue cuando el Gobierno accedió a que toda la ciudad de Santiago entrara en cuarentena. Antes lo había hecho de forma dinámica y en ese momento se redujo la movilidad de manera importante", explicó el exmilitante de la DC en entrevista con Radio Agricultura.

"En la medida que empezaron a pasar las semanas -nosotros entramos en cuarentena el 8 de mayo- la movilidad empezó poco a poco a subir. Esto, además, ha sucedido en todas partes donde la cuarentena se aplica, pero finalmente cuando el Gobierno anuncia el plan 'Paso a Paso', la movilidad volvió a dar un salto importante. No solo en las primeras comunas que salieron de cuarentena, que fueron las comunas del sector oriente de Santiago, sino que en toda la ciudad", profundizó Castro.

"En Renca tanto así que la semana pasada fue incluso mayor la movilidad que la que teníamos la semana del 9 al 15 de marzo, cuando ni siquiera hablábamos poquito de coronavirus y nada de cuarentena", agregó.

En segundo lugar, el expresidente de la FEUC criticó que el principal criterio que el Gobierno ha utilizado para mantener el confinamiento en Renca sea su mayor tasa de casos activos en comparación con en el resto de las comunas.

"Eso es una realidad, pero tanto como tenemos un número de casos más alto, tenemos también un número de test más alto, más del doble del promedio que se toma en la Región Metropolitana. Somos la comuna que más toma test en la ciudad de Santiago y eso también lo podemos encontrar en varios otros indicadores de lo que uno podría considerar, entre comillas, la calidad de la trazabilidad", argumentó.

"De diez casos positivos que nosotros encontramos de coronavirus la semana pasada, seis eran asintomáticos. Si nosotros bajáramos nuestros niveles de testeo y trazabilidad al promedio de la RM yo estoy seguro que estaríamos ya en paso 2 o 3 del plan 'Paso a Paso'. Sin embargo, hay consenso también, y eso lo reconoce la autoridad sanitaria, de que nosotros no deberíamos bajar el ritmo de nuestro testeo y de nuestra trazabilidad", indicó el edil.

Por lo mismo, el jefe comunal de Renca reiteró su llamado a la autoridad a revisar la decisión. "Se provoca una situación contraproducente que no es efectiva respecto de lo que busca, porque la cuarentena no es una herramienta que hoy día nos sirva para enfrentar el coronavirus y, por eso, es que yo he solicitado que se revise la medida", sostuvo.

"NO TIENE UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE"



Consultado sobre si consideraba "injusto" ser la única comuna en cuarentena dentro del Gran Santiago, Castro planteó que la propia autoridad sanitaria ha reconocido que la cuarentena ya no es una medida efectiva.



"Por eso es que a mí me parece que la decisión hoy no tiene una justificación razonable. Y no solo eso, si es que el Gobierno insistiera en la idea de que nosotros nos mantengamos en cuarentena, entonces ahí lo que yo exijo es que se generen las condiciones en Renca para que la cuarentena sea efectiva", comentó.



Además, llamó a transparentar los datos que usa el Gobierno para tomar estas decisiones. "Lo que nos dicen es que hay cosas que ellos están mirando y que nosotros no sabemos cuáles son esos indicadores, no los vemos todos los días. Primero hay una situación que hay que transparentar para que podamos ponernos todos en el mismo tono y colaborar con lo que todos queremos, que es que mejore la situación", estableció Castro.