Alcaldes de Las Condes y Puente Alto lanzan plan "Billetera de Barrio": Entregarán subsidio de $30 mil a vecinos para compras

31.05.2020

Los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, y de Las Condes, Joaquín Lavín, lanzaron este domingo el plan piloto de la iniciativa "Billetera de Barrio", la que consiste en un subsidio a las familias que más lo necesiten para compras en el marco de la pandemia.

Este plan se implementará por el momento en dos barrios, las Torres de Fleming en Las Condes y en Luis Matte Larraín en Puente Alto, donde las personas recibirán un monto de $30 mil por familia.

De esta manera, los beneficiarios de este aporte podrán escoger los productos que más necesitan, los que deberán ser adquiridos en los locales de barrio adheridos.

"Es más rápido y más flexible porque permite comprar cosas que no viene en la caja y ayuda a los dos lados porque la plata se queda en los almacenes de acá", dijo el alcalde Lavín.

Cabe señalar que este es un plan piloto, por lo que está siendo probado para su implementación en un futuro en los demás barrios de ambas comunas.

"Esto no es una critica a la caja (que entrega el Gobierno), la caja es muy buena, la gente la valora y la agradece, pero no es la soluciona a todos sus problemas. Aquí la gente puede elegir sus productos y tener una dieta relativamente balanceada que no esté restringida a la caja", recalcó Codina.

Cómo funciona

El subsidio de será entregado a la mujer de cada familia y se le cargará a su número de RUT, de esta manera no es necesario que retire ningún elemento para hacer uso del dinero.

Para comprar los beneficiarios deberán acudir a uno de los almacenes adheridos al plan. Cada local contará con un sistema para leer el código QR del carnet de identidad, de manera de conocer el saldo de cada persona y descontar desde esa misma manera el valor de la compra realizada.

Con este sistema no se podrá comprar alcohol ni cigarros y estará sujeta a elementos de primera necesidad.

Además, los locatarios deberán subir al sistema el boleta de la compra para evitar problemas con el Servicio de Impuestos Internos.

Se espera que el plan piloto comience a funcionar este martes y los beneficiarios son los que están inscritos en el registro social de hogares.