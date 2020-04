Alcaldesa de La Pintana: "La dificultad adicional es el tema económico para que se puedan quedar en casa"

24Horas.cl Tvn

28.04.2020

Durante la noche de este martes, en conversación en 24 Horas Central, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la situación en su comuna, que entra este jueves en cuarentena parcial.

La edil señaló que "la dificultad adicional es el tema económico para que se puedan quedar en casa y cumplir la cuarentena total para la zona norte de la comuna, que son cerca de 80 mil habitantes en la mitad de la comuna. En este sentido, nosotros nos alegramos, pero sin lugar a dudas espero y confío en que la autoridad va a organizar muy bien los mecanismos para que las Fuerzas Armadas nos ayuden a fiscalizar que la gente pueda cumplir esta cuarentena".

Abastecimiento

"En La Pintana nosotros siempre hemos tenido dos supermercados y en la actualidad se mantienen. La central de abastecimiento en la zona norte, Mayorista 10, fue quemada en octubre, y Construmart también en la zona norte. Sin embargo, en la comuna nosotros tenemos supermercados y, en ese sentido, los vecinos se podrán abastecer durante estos días previos. También tenemos ferias libres, que van a seguir funcionando, pero nosotros como funcionarios públicos nos hemos preparado para esta cuarentena. Hemos elaborado territorios de protección comunitaria. Esto significa volver a la vida barrial. Lamentablemente, faltan farmacias", agregó la alcaldesa.

Cuadrículas barriales

Más tarde, Pizarro expresó que "a través de los vecinos que puedan llamar por teléfono, hemos organizado las farmacias, incluso alguna de estas cadenas poderosas. Podrán encargar sus remedios y se los llevarán al sector. También hemos elaborado cuadrículas barriales, donde van a estar los funcionarios municipales en la calle, sanitizando, van a estar médicos a domicilio para adultos mayores, vamos a estar entregando cajas de mercadería a los adultos mayores. Vamos a estar trabajando en terreno mientras el vecino está en su casa, porque el único fin de esto es salvar vidas".

Hacinamiento

"En La Pintana tenemos casos dramáticos. Sólo conozco un caso que pudimos trasladar a un hotel sanitario con mucha dificultad. Tenemos un 14% de hacinamiento. La mayoría de las viviendas que fueron construidas son de 40 m2, el promedio. Hemos visto que en este promedio viven más de tres familias en un sólo hogar (...) Conozco varios casos, y (los hoteles sanitarios) no están disponibles para la comuna de La Pintana. Llamo a la autoridad sanitaria a preocuparse de esto, porque necesitamos que esa madre vaya con sus hijos a los hoteles sanitarios. He estado conversando con asesores del ministro de Salud y no han visto que puedan trasladar a la madre y sus hijos al mismo hotel sanitario. No tienen la disponibilidad, estoy desde el jueves solicitando, porque esas familias lo están pasando muy mal", cerró la alcaldesa.