Alcaldesa de La Pintana sobre polémica por culto evangélico: "Nos enteramos por los medios de comunicación, no teníamos ninguna denuncia"

13.04.2020

En conversación en 24 Horas Central, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la polémica luego de que un centro de recreación fuera clausurado tras ser utilizado para realizar un culto religioso durante 15 días, reuniones evangélicas que fueron lideradas por el pastor Ricardo Cid. Ante ello, la edil anunció una denuncia contra quien resulte responsable.

Pizarro señaló al respecto que "es el colmo, es la falta de empatía. No por ser pastor y ser tan mediático debe tener esta conducta tan irresponsable. Aquí no solamente son los pastores, no es nada contra la iglesia evangélica. Este señor no es de la comuna, esta iglesia no estaba en la comuna, estaba en Santiago y viane a funcionar en La Pintana. Los pastores evangélicos de nuestra comuna han seguido la gran mayoría en cultos online. Nosotros hemos ofrecido nuestras redes sociales para que ellos transmitan sus cultos".

"Está exponiendo a una gran cantidad de personas. No sabemos el número, se ve a bastantes personas. En este sentido, recorre la comuna de La Pintana y suponemos que arriendan una parcela que tiene una hectárea. Vecinos tiene bien a lo lejos. En este sentido, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, no teníamos ninguna denuncia en la municipalidad. Puede ser que haya llegado alguna denuncia y nosotros no la vimos. Si nos hubiésemos enterado antes, hubiésemos hecho el mismo acto de clausurar y denunciar a la autoridad sanitaria", añadió la alcaldesa.

Luego, la edil indicó que "nosotros no tenemos información de dónde son las personas. Me parece que son de fuera de la comuna. Este pastor vive en La Florida y esta iglesia está en la comuna de Santiago. Llegó a La Pintana por la cuarentena total en Santiago. Nosotros no tenemos contacto con esta iglesia, y yo esperaría que la autoridad sanitaria hiciera su pega. Son ellos los que tienen que hacerle seguimiento a este grupo de personas y tomarle el PCR para saber efectivamente qué nivel de contagio pudiera existir en este lugar. Ellos no tienen distanciamiento social, no tienen mascarillas, se suben a la locomoción colectiva. A mí me parece no solo una irresponsabilidad de este pastor, sino de las personas que asisten a este lugar en La Pintana".

"Tenemos buena relación con los pastores de mí comuna, un trabajo colaborativo desde hace más de 15 años. Por lo tanto, la conducta de este y otro pastor es inconcebible. Yo digo que los perdone Dios, en realidad. Este pastor (Javier) Soto, que a lo mejor busca ser famoso, de verdad que como cristiana yo pido que lo perdonan a él", expresó Pizarro.

Luego, la alcaldesa señaló que "es bastante difícil cumplir una cuarentena cuando llega un contagiado. Aunque llegue un contagiado se infecta todo el grupo familiar. El promedio de viviendas en La Pintana es de 41 m2. Los espacios son comunes, el baño es común. Hablemos de viviendas en algunos lugares de La Pintana que son de 12 m2, que no tienen patio. Es por esto que a mí estos actos me afligen demasiado, porque no solamente en esta emergencia sanitaria hemos visto como vive la gente en la comuna, desde que nacio vive segregada, se construyó mal. Con este virus nos afecta más porque sabemos que los humildes lo viven de otra forma, eso es lo que me preocupa".

"Del último informe a ahora, en dos días subimos un 64%. Además, el contacto que tiene el departamento de Salud con los contagiados son, de estos 39 casos, sólo 24. Hay una información desconocida para el departamento de Salud, que son 15 casos. Nosotros no podemos hacer una súpervigilancia de estos casos, ni tampoco podemos llevar asistencia social", agregó la edil.

Finalmente, la alcaldesa expresó que "este virus, que mata, me preocupa mucho que vaya a llegar a la gente tan humilde de mi comuna. Por eso creo que actitudes tan irresponsables, como lo que puede suceder con este pastor o lo que puede suceder con gente que juega en las multicanchas, que no suspende sus actividades sociales, están sacrificando a un montón de gente. Este virus mata sobre todo a los más humildes".

