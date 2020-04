Alcaldesa de Providencia: ¿"Vamos a seguir pagándole a los profesores todo, mientras a todos los demás les cortamos el sueldo"?

24Horas.cl Tvn

27.04.2020

La alcaldesa de Providencia sostuvo que era partidaria de una rebaja eventual de los salarios de los profesores de los colegios de su comuna, esto luego de que indicara que ha debido tomar medidas en todos los sectores debido a la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19.

En el matinal de Mega, la alcaldesa expresó que "vamos a seguir pagándole a los profesores todo, mientras a todos los demás les cortamos el sueldo"?, agregando que "la pregunta es: vamos a poder seguir pagándoles? porque les quiero decir que no llego a fin de año en la municipalidad, le estoy cortando el sueldo a todos (...) Menos a los de la salud".

De inmediato, los dichos de la alcaldesa fueron cuestionados por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar quien también se encontraba de panelista en dicho programa, expresó que "es muy grave lo que está diciendo Evelyn, porque está recibiendo completa la subvención, el ministerio no ha rebajado ningún peso la subvención escolar".

Ante esto, Matthei expresó que con la subvención escolar no cubre ni siquiera el 60% de los costos de los colegios de su comuna. "No me alcanza la subvención, da lo mismo la subvención, si tu quieres yo reparto toda la subvención entre los colegios y no pongo más plata, pero tú sabes que con eso no ganan. Lo que pone la municipalidad son 6 mil millones de esos".

Agregó que "los profesores de Providencia ganaran muchísimo más que todo el resto de los profesores, en este momento la municipalidad tiene 15 mil millones de pesos menos que el año pasado".

Finalmente, la alcaldesa expresó "lo que yo pongo sobre la mesa es: ¿no debiera ser acaso el esfuerzo compartido por todos? Menos, obviamente, los de la salud, que se están sacando la mugre y me saco el sombrero".