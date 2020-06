Alemania dará bono de $256 mil por hijo y bajará IVA para ayudar a afectados por pandemia

24Horas.cl Tvn

05.06.2020

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió este miércoles como "necesario" el plan de reactivación acordado por su coalición de Gobierno, pese al alto endeudamiento que comportará, y aseguró que contempla la rebaja del IVA como algo "temporal".

Concretamente, la ayuda anunciada por la autoridad contará de un bono de 300 euros por hijo, equivalente a $256 mil, más la disminución del IVA desde el 19% al 16% entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Nueva York reporta su primer día sin muertos por COVID-19 Leer más

"Estamos ante la mayor crisis de la historia de la República Federal de Alemania", afirmó la líder alemana, en declaraciones a la televisión pública ZDF, ante lo que correspondía actuar "con valentía".

Las medidas aprobadas son "de efecto temporal", aunque obviamente implicarán cargas para las generaciones futuras, admitió. Sin embargo, según Merkel ello no supone una ruptura con lo que ha sido su línea hasta ahora y la defensa del déficit cero: "hay que tener presente por qué lo hacemos", afirmó, en relación al impacto de la pandemia.

Con parecido argumento defendió la propuesta de la Comisión Europea (CE) de crear un fondo de reconstrucción destinado a apoyar a los países y los sectores más castigados por la pandemia. Una fórmula, que aseguró, no implica mutualizar la deuda.

La canciller sostuvo, en relación a las medidas para la activación de la economía alemana, que contempla la rebaja acordada del IVA como un "impulso a corto plazo", esencialmente temporal, hasta el 31 de diciembre, aunque también reconoció que ahora mismo no se puede saber cómo evolucionará la pandemia.



"Por fortuna, cada vez conocemos mejor al virus. Y eso ayudará a controlar", afirmó. Ello no quita que pueda perderse de vista que "el virus sigue ahí" y que por lo tanto no puede bajarse la guardia.

entrevista 24H entrevista 24H: Asesor OMS por nuevos tratamientos: "Hoy tenemos en desarrollo prácticamente 2 mil estudios científicos" Leer más

La rebaja temporal de ese impuesto indirecto es una de las piezas claves del programa destinada a fomentar el consumo. En una intervención anterior destinada a presentar los detalles del plan, el ministro de Economía, Peter Altmaier se mostró convencido de que las empresas trasladarán esa rebaja a los consumidores.

El plan de reactivación incluye además una paga única a las familias de 300 euros por hijo, uno de los caballos de batalla defendidos por los socialdemócratas y aceptado también por el bloque conservador de la canciller.

Se incluye además en el paquete una serie de alivios fiscales para las empresas y fórmulas para que puedan repartir sus pérdidas entre varios periodos fiscales.

A ello se agrega la herramienta de la jornada subvencionada reducida que permite reducir los costos salariales manteniendo los puestos de trabajo.