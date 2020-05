América pasa a ser el epicentro del COVID-19 con más de 2,4 millones de casos

"En América del Sur hay preocupación particular por el número de casos reportados en Brasil, que ha sido el más alto desde que comenzó la pandemia, y en Perú y Chile hay una alta incidencia", indicó la OPS.

Agencia EFE

26.05.2020

En América se han confirmado ya más de 2,45 millones de casos de COVID-19, con más de 143.700 muertes, en su mayoría en Estados Unidos, lo que convierte a este continente, con diferencia, en el más afectado por la pandemia en todo el mundo.



"No es tiempo para distracciones" y es importante continuar con las medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, indicó este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al dar a conocer las nuevas cifras de incidencia de la enfermedad en el continente.



"Nuestra región se ha convertido en el epicentro de COVID-19", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una teleconferencia de prensa. "En América del Sur hay preocupación particular por el número de casos reportados en Brasil, que ha sido el más alto desde que comenzó la pandemia, y en Perú y Chile hay una alta incidencia", agregó.

"Este no es el momento para relajar las restricciones", enfatizó Etienne, que indicó que hay que "permanecer vigilantes" y aplicar "agresivamente las medidas de salud pública".



"Sabemos qué funciona, debemos continuar este conocimiento (...) No es éste tiempo para distracciones", añadió la máxima responsable del organismo, natural de Dominica, quien destacó que "millones de vidas dependen de ello"



El COVID-19 tiene "un impacto desproporcionado entre las personas que sufren de enfermedades no contagiosas como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el asma, la obesidad", explicó Etienne. "Nunca antes habíamos visto esta relación".