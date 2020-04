ANFUP tras intento de fuga en cárcel de Puente Alto: "No vamos a dar abasto para la contención y la seguridad ciudadana"

24Horas.cl Tvn

22.04.2020

La tensión era máxima en las afuera de la cárcel de Puente Alto, en donde este miércoles se registró un nuevo intento de fuga por parte de internos. Ocurrió en el dormitorio 3 de la torre número 1, módulo de condenados. Tomaron de rehenes a cinco gendarmes. Uno de ellos sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de riego vital.

La situación fue controlada sin el uso de equipo antidisturbios y no hubo internos lesionados, según informó Gendarmería. El motivo habría sido el avance del COVID-19 en el recinto, que según cifras del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, tiene a 68 internos y 81 funcionarios positivos a coronavirus.

⚠️ Al mediodía de hoy nuestro personal logró controlar desórdenes en la población penal de la cárcel de #PuenteAlto. Los hechos ocurrieron en el dormitorio 3 de la torre Nº1, módulo de condenados. 5 gendarmes fueron tomados como rehén. No se registran heridos graves. pic.twitter.com/Z6QJdKR9SV — Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) April 22, 2020

Intentos de fuga que se han arrastrado hace semanas. Denuncian falta de protocolos sanitarios, poca higiene y hacinamiento. Según familiares de internos del recinto carcelario de Puente Alto, se les habría comunicado un eventual traslado de quienes no están contagiados.

Durante la tarde de este martes, un reo intentó fugarse por el techo, también en Puente Alto. Distintos episodios durante las últimas semanas, que tienen la misma demanda: medidas urgentes frente al COVID-19.

Según familiares, el intento de fuga de este miércoles se debió además a la negativa del indulto conmutativo, que sólo beneficia a privados de libertad que representan baja peligrosidad. Quienes protagonizaron el incidente cumplen condenas por delitos graves.

Por su parte, tras los casos positivos en el penal, el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), sargento primero Felipe Rodríguez, señaló que "somos los que estamos en la primera línea penitenciaria. Tanto uniformados como no uniformados no vamos a dar abasto para la contención y la seguridad ciudadana como nos corresponde. El mandato de los gendarmes es mantener la seguridad y la tranquilidad en los establecimientos penales, pero si no nos dan los recursos y lo que corresponden, no la van a tener".

Los ministerios de Justicia y Salud instalarán un gestor sanitario que contará con dos funcionarios del Minsal en la cárcel de Puente Alto y aumentarán además los exámenes para así contener la pandemia.